Lake Placid – Österreichs Olympia-Rodler haben vor der Weihnachtspause noch einen Weltcup-Sieg gefeiert. Wolfgang Kindl gewann am Sonntag den Sprintbewerb in Lake Placid. Für den Doppelweltmeister aus Tirol war es der dritte Weltcup-Sieg seiner Karriere, der zweite im Sprint. Peter Penz/Georg Fischler landeten im Doppelsitzer wie schon am Vortag hinter den Deutschen Toni Eggert/Sascha Benecken auf Platz zwei.

Kindl sprach nach seinem Sieg von einem „absoluten Traumlauf“. „Ich bin gestern im zweiten Lauf schon sehr stark gerodelt und habe mich heute noch einmal steigern können, ich bin brutal happy“, betonte der 29-Jährige, bei dem zuletzt „ein wenig der Wurm drinnen“ war. „Ich war zwar im Training voll dabei, habe es dann aber im Wettkampf nicht ganz umsetzen können. Wir haben viel am Material gearbeitet, auch heute das Set-up kurzfristig geändert. Das hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht.“

„Haben uns das Selbstvertrauen zurückgeholt“

Auch Fischler zog ein zufriedenes Resümee, nachdem inklusive Staffel und Sprint in den jüngsten sechs Rennen immer einen Podestplatzierung herausgeschaut hatte: „Wir haben uns das Selbstvertrauen zurückgeholt und uns mit der aktuellen Form ein sehr feines Geschenk unter den Baum gelegt.“

Birgit Platzer verzeichnete indes auf der Olympia-Bahn von 1932 und 1980 ihr stärkstes Rennwochenende der aktuellen Weltcup-Saison. Die Oberösterreicherin belegte sowohl im Einzelrennen als auch im Sprint Rang neun.

Österreichs Rodler kehren am Montag in die Heimat zurück. Vor Weihnachten steht in Königssee, wo der Weltcup am 6./7. Jänner 2018 fortgesetzt wird, noch ein Trainingstag auf dem Programm. Zuvor werden noch am 28. Dezember in Igls die nationalen Meisterschaften gerodelt. (APA)