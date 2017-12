Val d'Isere - Einen Tag nach Lindsey Vonn ist auch Anna Veith in Val d'Isere das große Comeback gelungen. Die Salzburgerin gewann am Sonntag den zweiten Super-G in Frankreich vor Tina Weirather und feierte damit ihren ersten Weltcupsieg seit zweieinhalb Jahren bzw. nach langer Verletzungspause. Veith hatte im Oktober 2015 im Training eine schwere Knieverletzung erlitten und war zwei Mal operiert worden.

Für die 28-jährige Veith war es in Abwesenheit von Vonn der 15. Weltcup-Sieg und der dritte im Super-G, jener Disziplin, in der sie Olympiasiegerin ist. Ihren davor letzten Sieg hatte Veith noch als Anna Fenninger am 22. März 2015 mit dem Riesentorlauf beim Weltcup-Finale in Meribel gefeiert und sich damit 22 Punkte vor der Slowenin Tina Maze ihren zweiten Weltcup-Gesamtsieg gesichert.



Der vierfachen Gesamtsiegerin Vonn war am Vortag in Frankreich ebenfalls im Super-G der erste Sieg seit elf Monaten gelungen. Die 34-jährige US-Amerikanerin verzichtete am Sonntag aber wegen Kniebeschwerden auf einen Start.



Fünf ÖSV-Läuferinnen in den Top zwölf

Rund um den Sensations-Triumph von Veith lieferten Österreichs Damen am Sonntag eine ganz starke Leistung ab. Mit Veith, Weltmeisterin Nicole Schmidhofer (8.), Ramona Siebenhofer (9.), Stephanie Brunner und Cornelia Hütter (beide 12.) kamen gleich fünf ÖSV-Damen in die Top zwölf.



"Das war heute um einiges besser als am Samstag. Ich habe die Kurven alle ganz gut getroffen und vor allem den drehenden Mittelteil sehr gut erwischt", stellte Veith unmittelbar nach ihrem Lauf zunächst zufrieden fest. Als ihr großer Triumph dann feststand, waren bei der Österreicherin die Tränen nicht mehr zu halten. "Das ist jetzt wirklich sehr emotional und schwer zu beschreiben", gestand Veith im ORF-TV. "Es ist genau das, wovon ich in den schwierigen Zeiten immer geträumt habe und der richtige Zeitpunkt, bei vielen Menschen Danke zu sagen", sagte die Salzburgerin. "Ich bin unheimlich glücklich, dass es wieder geklappt hat. Jetzt wieder ganz oben zu stehen, ist mein schönster Sieg!" (APA)