Stams – In der ORF-Sendung „Thema“ hatte der ehemalige Stams-Schüler Alexander Hohlrieder, einst Schülermeister in der Nordischen Kombination, schwere Vorwürfe in Richtung des Schigymnasiums erhoben. Der in Kitzbühel aufgewachsene Sportler, mittlerweile 47 Jahre alt, war als 15-Jähriger auf dem Weg zu einer Sportveranstaltung am Holzleitensattel verunglückt und hatte sich dabei eine inkomplette Querschnittlähmung zugezogen. Hohlrieder, der später als Behindertenradsportler in die Weltspitze vordringen sollte, warf der Schule in Stams vor, sich nach dem Unfall nicht mehr um ihn gekümmert zu haben.

Direktor Arno Staudacher bedauerte das Schicksal Hohlrieders, nahm im Gegenzug aber den mittlerweile verstorbenen Heimleiter Wilfried Steinkasserer in Schutz: „Er hatte sich über Jahre hinaus um ihn bemüht.“ Die Abmeldung des Ex-Kombinierers sei zudem nicht von der Schule initiiert worden, sondern auf Betreiben von Alexander Hohlrieders Vater erfolgt. Staudacher: „Mir ist es wichtig klarzustellen, dass im Rahmen der Möglichkeiten alles unternommen wurde.“ (floh)