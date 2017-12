Vancouver – Die Vancouver Canucks mit Thomas Vanek haben am Sonntag in der National Hockey League (NHL) einen 1:6-Heimniederlage gegen die Calgary Flames kassiert. Die ersatzgeschwächten Gastgeber bezogen die fünfte Niederlage in den jüngsten sechs Spielen und verloren auch noch ihren Topstürmer Brock Boeser mit einer Fußverletzung. Vanek blieb zum sechsten Mal in Folge ohne Scorerpunkt. (APA)

Ergebnisse National Hockey League (NHL) vom Sonntag: Vancouver Canucks (mit Vanek) - Calgary Flames 1:6, Vegas Golden Knights - Florida Panthers 5:2, Chicago Blackhawks - Minnesota Wild 4:1, Winnipeg Jets - St. Louis Blues 4:0