Lausanne – Der dreifache Eisschnelllauf-Weltmeister Denis Juskow aus Russland ist vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) vom Dopingvorwurf freigesprochen worden. Das berichtet das Internet-Portal insidethegames. Damit darf der 1.500-Meter-Weltrekordler möglicherweise an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang teilnehmen.

Juskows Fall war nach den Belegen des WADA-Ermittlers Richard McLaren zum organisierten Doping in Russland und den damit im Zusammenhang stehenden Manipulationen von Dopingproben bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi überprüft worden. In Sotschi hatte Juskow keine Medaille gewonnen. Das IOC bestätigte in einer Mitteilung vom Montagabend lediglich die Einstellung eines Falles, nannte aus Datenschutz-Gründen aber nicht den Namen des Athleten.

Über seine Spezialstrecke über 1500 Meter gewann Juskow 2013, 2015 und 2016 den Weltmeistertitel und verbesserte vor rund einer Woche bei seinem Weltcupsieg in Salt Lake City in 1:41,02 Minuten den Weltrekord auf seiner Spezialdistanz. Im Jahr 2008 war er vom russischen Team für vier Jahre gesperrt worden, weil er Marihuana konsumiert hatte. (APA)