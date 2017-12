Courchevel – US-Topfavoritin Mikaela Shiffrin hat am Mittwochabend den Parallelslalom in Courchevel gewonnen und damit ihren bereits 35. Weltcup-Sieg gefeiert. Die Weltmeisterin und Olympiasiegerin, am Vortag bereits Riesentorlauf-Siegerin, setzte sich im Finale gegen die Slowakin Petra Vlhova durch. Platz drei ging an die Italienerin Irene Curtoni. Beste Österreicherin wurde Ricarda Haaser als Fünfte. (APA)