Innsbruck — Rund eine Woche vor der Qualifikation für den Auftakt in Oberstdorf gab der Österreichische Ski-Verband am Donnerstag sein Aufgebot für die Vierschanzentournee 2017/18 bekannt. Neben dem Tiroler Trio Manuel Fettner, Gregor Schlierenzauer und Clemens Aigner nominierte ÖSV-Skisprungtrainer Heinz Kuttin Doppel-Weltmeister Stefan Kraft, Michael Hayböck und Daniel Huber für das erste Saison-Highlight.

„Die Entscheidung ist diesmal alles andere als leicht gefallen, da wir den siebten Quotenplatz im Continental Cup leider verpasst haben und daher nur sechs Athleten für alle vier Bewerbe der Tournee nominieren können. Manuel Poppinger wird sich in den nächsten Tagen aufs Training konzentrieren und an seiner Substanz und Konstanz arbeiten und dann in Innsbruck wieder zur Mannschaft stoßen", wurde Kuttin in einer ÖSV-Aussendung zitiert. (TT.com)