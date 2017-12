Madonna di Campiglio – Auch zwei Tage vor dem Heiligen Abend kommt Henrik Kristoffersen der heutige Nachtslalom in Madonna di Campiglio (17.45/20.45 Uhr, live TT.com-Ticker) gerade recht. Schließlich dürstet das Nordlicht nach bereits fünf zweiten Plätzen in diesem Winter nach dem ersten vollen Erfolg. Und weil Kristoffersen den vorweihnachtlichen Torlauf-Klassiker 2015 und 2016 für sich entscheiden konnte, winkt im besten Falle sogar das historische Triple. Was nichts daran änderte, dass der Norweger erst einmal Marcel Hirscher in die Favoritenrolle drängte: „Wenn Marcel so fährt wie in Alta Badia, ist er der Favorit. Sein Skifahren ist im Moment unglaublich.“

Das würde Hirscher, seit jeher das personifizierte Understatement, so nie sagen. Stattdessen sagte der Slalom-Sieger von Val d’Isère in Hinblick auf Madonna: „Hier ist es für mich schon oft gut gelaufen, aber auch schon in die Hose gegangen.“ Unvergessen der Drohnen-Absturz 2015, als eine Kamera-Drohne auf den Slalomkurs donnerte und Hirscher nur knapp verfehlte. Damals obsiegte Kristoffersen vor Hirscher – und dem jungen Kärntner Marco Schwarz, der damals seinen ersten Weltcup-Podestplatz bejubelte. „Die Strecke kommt mir entgegen, die Übergänge fahre ich eigentlich gut“, hofft „Blacky“ auf ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk.

So wie sein Tiroler Teamkollege Michael Matt, der zuletzt in Val d’Isère als Vierter nur knapp am Stockerl vorbeigecarvt war. „Ich weiß, dass der Speed richtig passt. Ich muss nur die kleinen Fehler abstellen.“ Dieses Zitat könnte auch von Manuel Feller stammen. Hinter dem Antreten des flinken Fieberbrunners steht freilich nach dem in Alta Badia erlittenen Kapseleinriss im linken Knie noch ein Fragezeichen.

Feller reiste gestern jedenfalls nach Madonna, um sich spätestens heute entscheiden zu müssen. Nach zwei Ausfällen giert „Fellaini“ nach Punkten ... (m. i.)