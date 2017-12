New York – Jeweils Niederlagen hat es am Abend vor Weihnachten für das Österreicher-Trio in der NHL gegeben. Michael Raffl unterlag am Samstag mit den Philadelphia Flyers bei den Columbus Blue Jackets 1:2 nach Penaltyschießen, Michael Grabner und die New York Rangers mussten sich den Toronto Maple Leafs 2:3 geschlagen geben. Die Vancouver Canucks verloren mit Thomas Vanek 1:3 gegen die St. Louis Blues.

Als einziger der drei Österreicher in der stärksten Eishockey-Liga der Welt verbuchte Vanek Zählbares auf seinem Punktekonto. Beim zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich durch Rookie Brock Boeser im zweiten Drittel leistete der Steirer die Vorarbeit. Raffls Bemühen blieb genauso wie das von Grabner fruchtlos. Der Rangers-Stürmer hatte im Schlussabschnitt Pech, als ein Tor von ihm nach Videoüberprüfung wegen Abseits aberkannt wurde. (APA)