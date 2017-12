Von Roman Stelzl

Lienz — Eva-Maria Brem schmunzelt, überlegt kurz, dann lacht sie. Rang 30 im Riesentorlauf von Courchevel, Rang 27 in Killington? Das alles bringt Tirols Ski-Star nicht aus der Fassung. Es ist ein gutes Zeichen. Sie müsse nun vielmehr nach vorne blicken, dürfe nicht aufgeben. Es sehe alles viel schlimmer aus, als es ist. „Der Abstand wirkt riesig, aber es sind nur Kleinigkeiten. Die muss ich in den Griff bekommen. Ich muss mir selbst einfach wieder mehr zutrauen, muss mehr riskieren, direkter fahren, mehr Druck aufbauen, eine aggressivere Linie wählen, mutiger sein", fährt Österreichs letztjährige Sportlerin des Jahres ihr eigenes Rennen virtuell in Gedanken nach. Es ist so, als wäre jeder Satz ein neuer Schwung. Ein neuer Ansatz. Ein Lösungsversuch.

Und gerade der scheint vor dem Weltcup-Riesentorlauf am Freitag in Lienz (10.30/13.30 Uhr, ORF eins und TT.com-Live-Ticker) bitter nötig zu sein. Über ein Jahr hatte Brem nach ihrem schweren Trainingssturz im November 2016 (Schien- und Wadenbeinbruch) kein Rennen bestritten. Ihre Rückkehr in die Saison war, salopp gesagt, holprig. Die erfolgsverwöhnte Münsterin — elfmal am Weltcup-Podest, dreimal als Siegerin, kleine Kristallkugel 2015/16 — kämpft plötzlich um den Anschluss. „Die Erwartungshaltung an mich selber ist sehr groß", sagt Brem. „Ich habe Riesenschritte gemacht, nun muss mir der nächste gelingen. Und das muss bald passieren."

Es klingt ein wenig nach Ungeduld. Und das ist es auch. „Wenn du Rennen gewonnen hast und dann um Rang 30 mitfährst, ist das nicht einfach zu verarbeiten. Die Geduld zu bewahren, ist schwierig, aber das gehört als Sportler dazu. Ich muss konsequent arbeiten", sagt die 29-Jährige und ergänzt: „Es ist sicher nicht schlecht, dass es jetzt ein wenig ruhiger um mich ist. Ich habe eh viel Arbeit vor mir."

Nicht viel anders ist die Situation im Riesentorlauf für Anna Veith — und da ist es nur treffend, dass sich die beiden derzeit quasi gemeinsam auf Lienz vorbereiten. Während die ÖSV-Kolleginnen andernorts trainieren, setzen Brem und Veith auf Einzel-Training. Mit ihren ÖSV-Coaches des Vertrauens, Klaus Mayerhofer (Brem) und Meinhard Tatschl (Veith), trainieren Österreichs erfolgreichste aktive Riesentorläuferinnen Seite an Seite auf der Reiteralm.

„Es ist schon eine lustige Situation", sagt Brem zur Vorbereitung mit Veith, „Wenn wir früher gemeinsam trainiert und unsere Zeiten verglichen haben, dann waren wir die Schnellsten. Jetzt hat sich das ein wenig geändert. Aber Anna ist im Training viel weiter, als sie zuletzt im Rennen von Courchevel gezeigt hat, da mache ich mir keine Sorgen."

Für Veith gilt Ähnliches wie für Brem: Es soll möglichst rasch wieder bergauf gehen für die 28-jährige Salzburgerin, die Gewinnerin von elf Weltcup-Riesentorläufen sowie WM-Gold in ihrer einstigen Paradedisziplin. Nach ihrer schweren Knieverletzung im Oktober 2015 hatte sich Veith auf die Speed-Disziplinen konzentriert, den Riesentorlauf noch hintangestellt. Mit Erfolg: Beim Super-G von Val d'Isère (FRA) vor gut zwei Wochen gewann die zweifache Gesamtweltcupsiegerin erstmals nach 1001 Tagen wieder. „Dieser Sieg steht über allem", hatte Veith damals gesagt. Zwei Tage darauf folgte Rang 33 im Riesentorlauf.

Nun soll es aber auch dort wieder klappen. Und kaum ein Ort eignet sich für Veith besser als Lienz: 2011 gewann sie hier ihr erstes Weltcup-Rennen, 2013 folgte Triumph zwei, 2015 fehlte sie. Ein Sieg würde für die Ski-Queen also den Lienz-Hattrick bedeuten. Aber Siegen, das klingt derzeit (noch) wie ein Traum. Für Veith. Und für Brem.