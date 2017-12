Bormio - Österreichs Ski-Herren müssen weiter auf den ersten Abfahrtssieg in der Olympia-Saison warten. Beim Rennen in Bormio lachte der Südtiroler Dominik Paris vom obersten Stockerl und verhinderte mit seinem Husarenritt über die Stelvio einen norwegischen Doppelsieg. Aksel Lund Svindal musste sich nach zwei Abfahrtssiegen in Serie um 0,04 Sekunden geschlagen geben. Kjetil Jansrud hatte als Dritter 0,17 Sekunden Rückstand.

Österreichs aussichtsreichster Kandidat auf einen Stockerlplatz patzte auf dem Weg zu einer neuen Bestzeit kurz vor dem Ziel schwer. So blieb Vincent Kriechmayr nicht einmal ein Platz in den Top Ten. "Ich war vor meinem Fehler knapp vor Svindal, ich hoffe er gewinnt es heute nicht, sonst beiße ich mir in den Arsch. Ich war wie ein deutscher Ski-Tourist unterwegs, so braucht man nicht um die Kurve fahren", schimpfte der Oberösterreicher beim ORF-Interview über sich selbst.

Paris: "Glücklich, wieder vorne dabei zu sein"

Dank Paris blieb Kriechmayr zumindest der Biss in den Allerwertesten erspart. "Ein paar Fehler habe ich gehabt, aber den Schwung konnte ich trotzdem gut mitnehmen. Ich bin glücklich, wieder einmal ganz vorne dabei zu sein", freute sich der Südtiroler über seinen neunten Weltcupsieg, den achten in der Abfahrt.

Erster Gratulant war Svindal, der die knappe Niederlage sportlich nahm: "Meine Fahrt war gut, teilweise habe ich vielleicht zu fest auf die Kante gedrückt. Aber Dominik hat es einfach ein bisschen besser gemacht." Im Abfahrtsweltcup baute der seit Dienstag 35-jährige Norweger seine Führung auf Beat Feuz auf 78 Punkte aus. Im Gesamtweltcup hat weiterhin Marcel Hirscher die Nase vorne.

Bester ÖSV-Läufer am frühen Donnerstagnachmittag - das Rennen hatte aufgrund von Präparierungsarbeiten mit 45 Minuten Verspätung begonnen - war Hannes Reichelt (+ 0,39 Sekunden), der unmittelbar vor Matthias Mayer Rang fünf belegte. Allerdings hatte der Salzburger bei seiner Fahrt Pech mit dem Wetter: "Im Starthaus habe ich den Wind stark gespürt, da tränten sogar die Augen. Dafür war meine Fahrt nicht so schlecht." Mit Max Franz landete ein weiterer rot-weiß-roter Läufer in den Top Ten.

Am Freitag steht in Bormio mit der Kombination das letzte Weltcuprennen des Jahres auf dem Programm. (TT.com)

So steht es aktuell bei der Abfahrt der Herren: