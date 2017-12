Lienz - Der Riesentorlauf in Lienz war am Freitag nichts für schwache Nerven. Federica Brignone hatte am Ende hauchdünn die Nase vorne. Die Italienerin verwies die deutsche Halbzeitführende Viktoria Rebensburg (+ 0,04 Sekunden) und US-Ski-Queen Mikaela Shiffrin (+ 0,08 Sekunden) auf die Plätze zwei und drei.

Beste Österreicherin wurde einmal mehr Stephanie Brunner, die mit 0,33 Sekunden Rückstand auf Rang fünf landete. "Der zweite Durchgang ist mir besser gelungen, im ersten waren zu viele Fehler drinnen", ärgerte sich die Tirolerin über eine verpasste Chance auf ihren ersten Podestplatz. "Jetzt heißt's im Training wieder Gas geben und die Fehler im neuen Jahr abstellen."

Brignone jubelte unterdessen über ihren sechsten Weltcup-Sieg, den vierten im Riesentorlauf. "Ich wusste, dass ich voll riskieren muss, damit ich hier vorne dabei bin. Dass das geklappt hat, freut mich natürlich sehr", sagte die 27-Jährige, die nach Verletzungsproblemen im Training hatte kürzer treten müssen.

Bestes Weltcup-Ergebnis für Kappaurer

Neben Brunner konnte aus ÖSV-Sicht auch Elisabeth Kappaurer zufrieden Bilanz ziehen. Die Vorarlbergerin fuhr mit Rang zwölf ihr bestes Weltcup-Ergebnis ein. Ricarda Haaser (18.), Bernadette Schild (20.) und Anna Veith (21.) fuhren zumindest noch Punkte ein.

Für Eva-Maria Brem verlief das Heimrennen in Osttirol nicht nach Wunsch. Die Münsterin musste mit über drei Sekunden Rückstand bereits nach dem ersten Durchgang die Segel streichen.

Im Gesamtweltcup konnte Rebensburg (510 Punkte) den Rückstand auf Shiffrin (881) um 20 Zähler verkürzen. Das nächste Rennen steht für die Damen am Neujahrstag mit dem City-Event in Oslo auf dem Programm. (TT.com)