1. Richard Freitag (GER) 148,1 Punkte (130,5 m) - 2. Junshiro Kobayashi (JPN) 142,1 (133) - 3. Stefan Kraft (AUT) 141,9 (132,5) - 4. Karl Geiger (GER) 141,8 (133,5) - 5. Johann Andre Forfang (NOR) 141,7 (140) - 6. Peter Prevc (SLO) 140,0 (127) und Dawid Kubacki (POL) 140,0 (130,5). Weiter: 13. Michael Hayböck (AUT) 133,7 (130) - 14. Andreas Wellinger (GER) 132,3 (120,5) - 23. Manuel Fettner (AUT) 125,7 (125) - 24. Clemens Aigner (AUT) 125,5 (121,5) - 28. Kamil Stoch (POL) 123,3 (118) - 29. Daniel Huber (AUT) 122,3 (123) - 35. Gregor Schlierenzauer (AUT) 118,2 (117) Die wichtigsten K.o.-Duelle im ersten Durchgang des Bewerbes am Samstag (16.30 Uhr/live ORF eins): Freitag - Mackenzie Boyd-Clowes (CAN), J. Kobayashi - Taku Takeuchi (JPN), Kraft - Martin Hamann (GER), Hayböck - Kilian Peier (SUI), Schlierenzauer - David Siegel (GER), Tande - Andreas Stjernen (NOR), Huber - Halvor Egner Granerud (NOR), Fettner - Stoch, Aigner - Maciej Kot (POL)