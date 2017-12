Von Tobias Waidhofer

Bozen — Die Derby-Tage des HC Innsbruck fanden am Samstag in der Bozner Eiswelle ihre Fortsetzung. Und damit dort, wo die Haie in elf Versuchen seit dem EBEL-Aufstieg noch nie gewinnen konnten.

Trotzdem hatten die Nordtiroler durch Hunter Bishop (2.) und Tyler Spurgeon (5.) die ersten Chancen. Auch Philipp Lindner (7.) hätte durchaus die Führung gelingen können. Passend zum Tiroler Derby war es dann auch ein waschechter Tiroler Bua, der die Haie in Führung schießen sollte: Nachdem er zuvor regelwidrig gestoppt wurde, verwandelte Fabio Schramm den fälligen Penalty souverän zum 0:1 (12.). Danach durften die Mannen aus Südtirol vier Minuten in Überzahl agieren. Doch wenn es gefährlich wurde, war im Haie-Kasten Patrik Nechvatal am Posten.

Auch im zweiten Abschnitt waren die Haie die klar bessere Mannschaft, doch sowohl Sacha Guimond (22.) als auch Mitch Wahl (25.) verpassten das 0:2. Dann schlichen sich Undiszipliniertheiten ein, die in einer regelrechten Strafenorgie (u. a. musste Andrew Yogan an seiner alten Wirkungsstätte wegen Kritik auf die Strafbank) mündeten. Doch Bozen konnte auch eine 5:3-Überlegenheit nicht nutzen. Mehr als ein zu Recht aberkannter Treffer (39.) sprang für den schwachen Tabellen-Letzten nicht heraus.

Doch weil die Haie „nur“ mit einem Ein-Tor-Vorsprung ins Schlussdrittel gingen, blieb es spannend. Und es sollte bis zur 53. Minute dauern, bis Jeremie Blain im Powerplay zum erlösenden 0:2 abstaubte. Dieser Treffer war nach einem Lattenschuss von Andrew Clark (42.) und einer dicken Yogan-Chance (47.) überfällig. Am Schluss warf Bozen alles nach vorne — mehr als das 1:2 durch Petan (59.) war nicht mehr drinnen. Der erste Sieg in Südtirol ist geschafft. Schon am Montag steigt die Revanche in der Tiwag-Arena.