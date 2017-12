Von Roman Stelzl

Lienz – Der Blick vom Hochstein auf das tief verschneite Lienz – so hatten sich das Veranstalter und Fans nach dem schneekargen Ski-Weltcup vor zwei Jahren gewünscht. Und nicht nur dieser Wunsch ging in Erfüllung: Offiziell 14.000 Zuschauer waren bei den Damen-Rennen am Donnerstag und Freitag, mit Rahmenprogramm sind es 18.500. Dabei stand nicht alles unter einem guten Stern – doch genau dort soll Lienz bald leuchten.

Jährliche Rückkehr: Es ist mehr ein Traum – und dennoch: Der alle zwei Jahre ausgetragene Weltcup könnte jährlich in Osttirol landen. Der Grund: Im Skigebiet am Semmering, das sich mit Lienz abwechselt, fehlt das klare Ja zum Weltcup zur Weihnachtszeit. „Es ist noch offen, wie es dort weitergeht. Das wird im März entschieden“, sagt ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel. Eine Option als Ersatzort sei das Skigebiet am Hochkar in Niederösterreich, um in der Region zu bleiben.

Das Kühtai, das 2014 im Weltcup eingesprungen war, ist laut Schröcksnadel keine Option. ­Lienz wäre einer jährlichen Rückkehr des mit 950.000 Euro budgetierten Events nicht abgeneigt. „Sollte sich eine Tür auftun, sind wir offen“, erklärt TVB-Obmann Franz Theurl.

Neuer Vertrag: Sicher sei es aber laut Schröcksnadel, dass ­Lienz die richtige Destination für den Weltcup ist. „Wir sind sehr zufrieden. Es funktioniert alles sehr gut. Es gibt keinen Grund, nicht hierherzukommen“, sagt der Tiroler. Der 2020 auslaufende Sechs-Jahres-Vertrag, der nur noch die Rückkehr 2019 sichert, soll bald verlängert werden. „Die Gespräche sind gut verlaufen, ich hoffe, dass wir bald die Weichen stellen können“, sagt Theurl, „der Weltcup ist für uns unentbehrlich.“

Ja zum Hochstein: Das defizitäre Skigebiet am Hochstein (angeblich 500.000 Euro im Minus) soll nicht wie oft diskutiert eingestellt, sondern gestärkt werden. So der Wunsch. „Das ist einer der wenigen Berge, der in die Stadt führt. Einen Skiberg aufgeben, der einen solchen Namen hat, wäre fatal“, sagt Franz Theurl. „Wir brauchen mehr Betten. Daran arbeiten wir.“

Neujahr in Oslo: Für die besten Weltcup-Asse geht die Arbeit bereits zu Neujahr weiter. Beim City Event in Oslo (16.05 Uhr, ORF eins) sind die besten Slalomläufer und die Top vier im Weltcup dabei – für Österreich starten Marcel Hirscher, Michael Matt, Bernadette Schild und Katharina Truppe.