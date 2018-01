Innsbruck — Heinz Kuttin stand gestern mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht am Trainerturm. Es windete, es schüttete wie aus Kübeln, aber seine ÖSV-Adler trotzten am Bergisel nicht nur Sturm und Regen, sondern schlugen auch der eigenen Psyche ein Schnippchen. Nach der „Watsche" beim Neujahrsspringen durfte der 46-Jährige mit „Genugtuung" analysieren, dass sich Österreichs Adler für das Bergiselspringen heute (14 Uhr/live ORF eins) wieder im Aufwind befinden. Die Qualifikation meisterten diesmal gleich elf Springer — ein erster Schritt aus der Krise. Kuttin: „Das war für das ganze Team sehr wichtig. Die Verhältnisse waren alles andere als leicht."

Die verpasste Finalteilnahme zu Neujahr machte Stefan Kraft mit einem Satz auf 127 Meter und Quali-Platz fünf vergessen. Der Doppel-Weltmeister landete nur knapp hinter den die Gesamtwertung anführenden Kamil Stoch (POL

127,5) und Richard Freitag (GER/125), die Zweiter bzw. Dritter wurden. Tagesbester war Junshiro Kobayashi (JPN/131). „Mein Selbstvertrauen will ich jetzt von Sprung zu Sprung stärken. Ich weiß, dass ich Skispringen kann", sagte Kraft positiv gestimmt. Er hatte nach Garmisch auf eine Sprunganalyse verzichtet und hakte das Negativerlebnis ab.

Michael Hayböck (128 m bei Aufwind) und Gregor Schlierenzauer (121 m bei Rückenwind) landeten gestern auf den Rängen 14 bzw. 22. Für den angepeilten Befreiungsschlag stellte Servicemann Mathias Hafele neue Sprunganzüge bereit, die Sprunglatten bekamen einen Feinschliff verpasst. Auftrieb sollen auch die Fans geben. Hayböck: „Wir werden die Stimmung aufsaugen, dann wird alles gleich wieder leichter werden." (ben)

Der Wind blieb im Netz gefangen

Innsbruck - Eine Liebesbeziehung war es zwischen der Vierschanzentournee und dem Veranstaltungsort Innsbruck in den vergangenen zehn Jahren selten. Das lag in erster Linie an Wind und Wetter, denn mit dem magischen Traditionsberg scheint es bisweilen verhext. Gestern war wieder so ein Moment, in dem Renndirektor Walter Hofer morgens mit einem schier nicht zu bewältigenden Wetterbericht konfrontiert wurde (orkanartige Verhältnisse). „Wir müssen unseren Athleten ein Geduldsspiel abverlangen, die Bedingungen wechseln rasch", erklärte der Kärntner die wechselnden Windverhältnisse. Das diffuse Licht, gepaart mit einsetzender Dämmerung, erschwerte die Situation. Bei einsetzendem Regen gingen die Springer ihrer Profession nach, alle konnten schließlich über den Bakken.



Heute soll sich das Geduldsspiel nicht wiederholen, meint Organisationsleiter Alfons Schranz. Und sein Glaube ist mehr als eine Hoffnung, auch wenn Prognosen nicht leicht zu treffen sind: „Windgeschwindigkeiten unter 10 km/h zur Bewerbszeit, Niederschlag soll in der Früh abgeklungen sein", meint der Innsbrucker. Das klingt nach einer regulären Durchführung des dritten Tourneebewerbs.

15.500 von 22.500 Karten waren gestern weg, was an einem Wochentag und in Anbetracht der Tageszeit nicht weiter verwunderlich scheint. „Ich rechne mit 17.000 Besuchern", bleibt OK-Chef Schranz bescheiden. (flo)