Damen, 10 km Skating-Massenstart: 1. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) 23:16,5 Min. - 2. Maiken Caspersen Falla (NOR) +1,9 Sek. - 3. Krista Pärmäkoski (FIN) 3,2 - 4. Nathalie von Siebenthal (SUI) 4,1 - 5. Maria Nordström (SWE) 4,4 - 6. Nicole Fessel (GER) 5,5 - 7. Teresa Stadlober (AUT) 5,8. Weiter: 11. Heidi Weng (NOR) 7,2 Tour-Gesamtwertung: 1. Östberg 1:19:10,1 Std. - 2. Weng + 57,0 Sek. - 3. Jessica Diggins (USA) 1:56,7 Min. - 4. Pärmäkoski 2:09,1 - 5. Kerttu Niskanen (FIN) 2:34,0 - 6. Fessel 2:39,8. Weiter: 9. Stadlober 2:57,5. Weltcup-Gesamtwertung: 1. Östberg 690 Punkte - 2. Weng 654 - 3. Charlotte Kalla (SWE) 610. Weiter: 9. Stadlober 368 Herren, 15 km Skating-Massenstart: 1. Emil Iversen (NOR) 29,49,8 Min. - 2. Sindre Björnestad Skar (NOR) + 0,4 Sek. - 3. Francesco de Fabiani (ITA) 0,9 - 4. Dario Cologna (SUI) 3,7 - 5. Alex Harvey (CAN) 4,0 - 6. Andrew Musgrave (GBR) 4,0. Weiter: 51. Dominik Baldauf 23,3 - 55. Bernhard Tritscher (beide AUT) 50,3 Tour-Gesamtwertung: 1. Cologna 1:42,13,1 Std. - 2. Sergej Ustjugow (RUS) + 53,0 Sek. - 3. Martin Johnsrud Sundby (NOR) 1:07,6 Min. Weiter: 43. Baldauf 5:14,8 - 53. Tritscher 5:55,8 Weltcup-Gesamtwertung: 1. Johannes Höslfot Kläbo (NOR) 752 - 2. Alexander Bolschunow (RUS) 513 - 3. Ustjugow 507. Weiter: 68. Max Hauke (AUT) 23 - 76. Baldauf 18 - 95. Tritscher 7