Von Harald Angerer

Kitzbühel – Der Countdown in Kitzbühel läuft. Bereits seit Wochen laufen die Vorbereitungsarbeiten für die Hahnenkamm-Rennwoche. Je näher das Rennen kommt, umso intensiver werden die Arbeiten. Alles ist getimt wie ein Uhrwerk. Und nun hat auch seine Stunde geschlagen: Seit wenigen Tagen ist der Trupp für die Rennstrecken-Sicherheit auf der Streif unterwegs. Erstmals mit einem neuen Chef. Seit heuer leitet Thomas Voithofer das Rennstrecken-Sicherheitsteam.

Seit 2004 ist Voithofer im Team dabei und hat nun Sepp Wurzrainer als Leiter beerbt. „Das ist natürlich schon eine große Herausforderung. Da gibt’s viele Aufgaben im Hintergrund, die man vorher nicht so gesehen hat. Wie zum Beispiel den Medien Interviews geben“, lächelt Voithofer. Insgesamt sind es etwa 30 Männer, die in seinem Team eingeteilt sind. Eine sehr eingespielte Truppe, viele von ihnen sind seit Jahren dabei.

„Uns alle treibt die Leidenschaft für das Hahnenkammrennen an, sonst würde man das wohl nicht machen“, sagt Voithofer. Zuständig sind er und seine Männer für alles zwischen der Rennstrecke und den Zuschauern – für die gesamten Absperrungen, die Zäune, die verschiedensten Sturzraumsicherungen und die Sponsorenbanner. Nicht weniger als 1800 Stangen und etwa 13.000 Meter Zuschauerzäune müssen von ihm und seinen Mannen in den kommenden Tagen angebracht werden. Dazu kommen noch weitere Absperrungen und auch die so genannten Air-Fence, also quasi mit Luft gepolsterte Sicherheitszäune.

„Wir wissen, dass wir sehr viel Verantwortung tragen, zum einen für die Sicherheit der Läufer und zum anderen sieht uns quasi die ganze Welt zu“, sagt der Team-Leiter.

Wetterbedingungen wie sie derzeit herrschen, sind für den Pisten-Sicherheitstrupp das Unangenehmste. Normalerweise wird bis zum Rennen täglich von 8 bis 16 Uhr gearbeitet, „wenn das Wetter aber nicht mitspielt, muss auch eine Nachtschicht eingelegt werden. Hier werden wir von der Bergbahn sehr gut unterstützt“, betont Voithofer. Es ist körperliche Schwerstarbeit, die er und seine Männer zu leisten haben. Eine besondere Herausforderung sind, wie für die Rennläufer dann auch, die steilen Stellen wie die Mausefalle, der Steilhang und die Traverse. „Es ist extrem steil, hart und mit den Steigeisen muss man aufpassen, dass man zum Beispiel die Air-Fence nicht beschädigt“, schildert Voithofer mit dem Nachsatz: „Gut Ski fahren sollte man bei uns schon können.“

Während der Hahnenkammwoche selbst gibt es keine fixen Dienstzeiten mehr, hier richtet sich viel nach der Witterung. „Das letzte Hahnenkammrenne­n war deshalb sehr ruhig, aber zum Beispiel 2016 mit den vielen schweren Stürzen war für uns ein besonders hartes Jahr“, sagt der Jochberger. Denn sie bauen die Zäune nicht nur auf, er und seine Männer befreien die Rennläufer nach einem Sturz dann auch aus diesen.

„Das ist schon belastend, aber es war auch positi­v zu sehen, dass die Zäune so funktioniert haben, wie sie sollen“, erklärt Voithofer. Nach dem Hahnenkammrennen ist das Spektakel für sein Team noch nicht vorbei. Eine Woche benötigt der Abbau und auch die Zäune müssen danach gewaschen und verstaut werden.