Innsbruck - Titelverteiidger Kamil Stoch fliegt seinem nächsten Triumph bei der Vierschanzentournee entgegen. Der Pole triumphierte auch auf der dritten Station in Innsbruck. Stoch verwies mit Sprüngen auf 130,0 und 128,5 Meter Daniel Andre Tande (NOR) und Andreas Wellinger (GER) mit Respektabstand auf die Plätze zwei und drei. Damit hat der 30-Jährige hat nun am Samstag in Bischofshofen die Chance, als zweiter Springer nach dem Deutschen Sven Hannawald (2001/02) alle Bewerbe einer Tournee zu gewinnen. In der Gesamtwertung hat Stoch bereits fast 70 Punkte Vorsprung auf seinen ersten Verfolger.

Österreichs Skispringer verpassten den erhofften großen Befreiungsschlag auf dem Bergisel. Von elf Athleten schafften drei den Sprung ins Finale. Michael Hayböck landete als Zehnter zumindest noch in den Top Ten. Stefan Kraft wurde 24., Clemens Leitner 29.

Pech hatte Richard Freitag. Der Deutsche kam im ersten Durchgang bei schwierigen Bedingungen nach einem 130-Meter-Flug zu Sturz. "Er hat Schmerzen in der Hüfte, in der Schulter und am Knie. Richard dürfte - soweit die ersten Untersuchungen ergeben haben - aber nicht ernsthaft verletzt sein", sagte Horst Hüttel, der Sportdirektor des Deutschen Ski-Verbandes. Kritik übte der DSV-Verantwortliche an der Jury, die den Anlauf zu lang gewählt habe: "Es sind Leute teilweise über die Hillsize gesprungen. Daher ist es unverständlich, dass nicht verkürzt wurde."

ORF-Experte Andreas Goldberger kritisierte zudem die Präparierung des Aufsprungs und die schlechten Sichtbedingungen durch das fehlende Flutlicht. "Es war schon sehr wellig, da hätte man noch einmal mit der Maschine drübergehen können", stellte Hüttel fest. Der Traum vom ersten deutschen Tournee-Triumph nach 16-jähriger Durststrecke war da schon dahin. Freitag trat im zweien Durchgang nicht mehr an, fühlte sich für einen zweiten Sprung nicht mehr fit genug. Der 26-Jährige wurde später für genauere Untersuchungen mit dem Krankenwagen abtransportiert. (TT.com)