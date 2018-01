Von Florian Madl

Innsbruck – Vorweg: Die Verantwortlichen aus dem Lager von Richard Freitag zollten Kamil Stoch, dem gestern siegreichen Polen, genügend Anerkennung. „Ihm muss man gratulieren“, verneigte sich etwa der Wahl-Mieminger Werner Schuster, Cheftrainer im deutschen Team. Seinem Schützling, nach Garmisch noch größter Herausforderer im Hinblick auf die Tournee-Gesamtwertung, gehe es abgesehen von Hüftschmerzen nicht allzu schlecht.

Aber die Enttäuschung konnte der Vorarlberger nicht verhehlen, mit Kritik an der Jury sparte der 48-Jährige nicht: „Schlechtes Wetter, schlechte Sicht, welliger Aufsprung, da muss man defensiv rangehen“, meinte Schuster und spielte auf die Wettkampfführung des technischen Delegierten aus Norwegen an. Auch Stefan Kraft wollte sein mageres Resultat nicht auf die schwierigen Bedingungen und den vom Regen gezeichneten Auslauf zurückführen, „perfekt hergerichtet“ sei die Anlage aber nicht gewesen. Der Sportliche Leiter der Deutschen, Horst Hüttel, monierte im Fall der Top-Springer zu viel Anlauf: „So ein Fehler (von Freitag, Anm.) wird im hohen Weitenbereich eher bestraft.“

ORF-Experte Andreas Goldberger führte die diffusen Lichtverhältnisse an, sein Eurosport-Kollege Martin Schmitt forderte zeitgleich Linien im Weitenbereich von 135 und 140 Metern. Auch „Taxen“ (Tannenzweige) seien zu wenig vorhanden gewesen. Ein neuerliches Argument für Flutlicht? Im Hinblick auf die Nordische Ski-Weltmeisterschaft 2019 in Seefeld und Innsbruck wurde künstliche Beleuchtung bereits mehrmals thematisiert, doch weder besteht diesbezüglich Einigkeit mit den Anwohnern, noch ist die Finanzierung gewährleistet. Für die Verantwortlichen ist Bergisel-Flutlicht aber noch nicht gänzlich vom Tisch. „Wenn man das will, kann das nur im offenen Dialog und im Einklang mit den Anrainern erfolgen“, verschloss sich Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer der Diskussion nicht.

Einigkeit besteht derzeit nur darüber, dass der neue Tourneesieger aus Polen kommt: „Kamil müsste jetzt rückwärts springen, um die Tournee nicht mehr zu gewinnen“, glaubt etwa Sven Hannawald. Ob Stoch so wie einst der Deutsche in der Saison 2001/02 auch den Grand Slam, also alle vier Tourneespringen, gewinnt? „Im Moment kann ich keinen Konkurrenten erkennen, der ihm in Bischofshofen gefährlich werden könnte.“