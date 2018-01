Innsbruck – Richard Freitag steigt vorzeitig aus der Vierschanzentournee aus. Wie der DSV mitteilte, bremst den 26-Jährigen eine Hüftprellung aus, die der Deutsche bei seinem Sturz am Donnerstag am Bergisel erlitten hatte. „Aktuell macht Skispringen keinen Sinn für mich“, sagte Freitag. „Das ist zwar bitter, aber da es in dieser Saison noch einiges zu holen gibt, wäre es unklug, nicht auf den eigenen Körper zu hören.“

Nach dem Frühstück im Mannschaftshotel in Seefeld und einer Untersuchung beim Teamarzt trat Freitag die Heimreise an und wird voraussichtlich auch den Weltcup am Kulm kommende Woche auslassen.

Spätestens bei der Heim-Skiflug-WM in Oberstdorf (19. - 21. Jänner) soll der Weltcup-Leader auf die Schanze zurückkehren. Auch Olympia ist für die deutsche Medaillenhoffnung nicht in Gefahr. (TT.com)