Von Roman Stelzl

Kolomna — Der Weg zum ersten Europameistertitel begann für Eisschnellläuferin Vanessa Herzog am Freitag mit einer Schrecksekunde. „Ich war vor dem Rennen schon sehr nervös und hatte dann gleich einen Fehlstart", sagte die 22-jährige Innsbruckerin. Ein denkbar schlechter Auftakt. Eine neuerliche Unkonzentriertheit auf ihrer Parade-Strecke, den 500 Metern, hätte die Disqualifikation nach sich gezogen. Und das für die Top-Favoritin, die als Nummer eins angereist war. „Deshalb war ich beim zweiten Start vorsichtig und viel passiver."

Und diese Taktik sollte sich mehr als auszahlen: In 37,69 Sekunden distanzierte Herzog ihre russische Konkurrentin Angelina Golikova, die später Silber holte, klar um 35 Hundertstel. „Auf diesem Eis und unter diesen Bedingungen ist das eine unglaublich gute Zeit. Ich bin total happy, dass das so gut geklappt hat", meinte Trainer und Ehemann Thomas Herzog.

Auch die Neo-Europameisterin selbst suchte anfangs noch nach Worten. „Ich bin einfach richtig sprachlos. Es ist so cool, dass ich jetzt die erste Medaille bei den Großen habe — und die dann auch noch in Gold, das ist unbeschreiblich. Das ist mein größter Erfolg", freute sich die mehrfache Junioren-Weltmeisterin, die laut Verbandsangaben zur sechstjüngsten Europameisterin der Geschichte wurde. Zudem ist es Österreichs erste Medaille seit 24 Jahren sowie der erste EM-Titel nach 1993.

„Wir haben die Pflicht damit erfüllt", ergänzte Thomas Herzog mit einem Schmunzeln. Und weil die Kür auf dem Eis bereits am Samstag folgen soll (1000 Meter), fiel die Party am Freitag ins Wasser. „Der Abend wird eher ruhig. Ich werde noch ein wenig ausradeln und mich dann auf den 1000er vorbereiten", ergänzte Herzog. Am Sonntag ist dann zum Abschluss auch der Massenstart eingeplant.