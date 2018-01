Innsbruck - Die Tiroler Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat am Freitag EM-Gold über 500 m geholt. Die 22-Jährige markierte in Kolomna in Russland in 37,69 Sekunden die klar schnellste Zeit des 20-köpfigen Damen-Felds, die zweitplatzierte Russin Angelina Golikowa lag 45/100 zurück. Die Tschechin Karolina Erbanova wurde weitere 14/100 zurück in 38,18 Dritte.

"Das ist mein größter Erfolg auf dem Eis", jubelte Herzog nach dem Rennen. Dabei spielten ihr die Nerven beinahe einen Streich. "Ich war am Anfang sehr nervös, hatte gleich einen Fehlstart und war dann beim zweiten Start passiver. Zum Glück ist dann alles aufgegangen, ich bin total happy."

Die Innsbruckerin sorgte für die erste österreichische Medaille bei Eisschnelllauf-Europameisterschaften seit 1994, als die spätere Olympiasiegerin Emese Hunyady in Hamar Vierkampf-Bronze gewonnen hatte. Heuer werden überhaupt erstmals Europameisterschaften als Einzelstrecken-Entscheidungen ausgetragen. Es stehen insgesamt 14 Bewerbe auf dem Programm. Vor allem am Samstag über 1.000 m und eventuell am Sonntag im Massenstart hat Herzog weitere Medaillenchancen. (TT.com, APA)