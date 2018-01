Kranjska Gora - Die "unschlagbare" Mikaela Shiffrin hat das Maribor-Ersatzwochenende zum "Double" in Kranjska Gora genutzt und dort am Sonntag auch ihren 40. Weltcupsieg gefeiert. Die US-Weltmeisterin gewann nach dem Riesentorlauf am Sonntag auch den Slalom überlegen 1,64 Sek. vor der Schwedin Frida Hansdotter. Bernadette Schild rette dank Laufbestzeit im Finale noch Platz fünf für Österreich.

Die Schlagzeilen gehörten aber einmal mehr Shiffrin. Die 22-jährige Amerikanerin legte auf dem eisigen Podkoren schon im ersten Lauf mit einem Plus von 1,47 Sekunden auf Hansdotter gewaltig vor und baute diesen Vorsprung trotz einer "Verwaltungsfahrt" sogar noch aus. "Es hat unglaublichen Spaß gemacht heute. Schon der erste Lauf war unglaublich und ich habe mich auch im zweiten sehr gut gefühlt. Da gab's zwar ein kleines Problem, ich konnte aber immer attackieren", erzählte Shiffrin nach ihrem 29. Sieg in einem Weltcup-Slalom.



721 Punkte Vorsprung im Gesamt-Weltcup

Es war zwei Tage vor dem Nachtslalom in Flachau der bereits 9. Saisonsieg für die junge Weltmeisterin und Olympiasiegerin, die nach 18 Bewerben in der Weltcup-Gesamtwertung bei 1.281 Punkten und unfassbaren 721 Zählern Vorsprung auf die nächste "Konkurrentin" hält. Fährt Shiffrin so weiter, kann sie sich so früh wie noch keine andere Branchenkollegin die große Kristallkugel sicher sein. 40 Siege vor dem 23. Geburtstag hatten vor ihr nur Ingemar Stenmark (40) und Annemarie Moser-Pröll (41) geschafft, die nächste Alters-Bestmarke könnte also schon am Dienstag in Österreich fallen.



Beste Österreicherin war am Sonntag wieder einmal Bernadette Schild. Nach einem verpatzten ersten Durchgang und einem Ski-Wechsel carvte die Salzburgerin mit Laufbestzeit noch vom achten auf den fünften Platz. "Ich habe mich zunächst auf die Bedingungen einfach nicht eingestellt und bin viel zu rund und vorsichtig gefahren", erklärte Schild. "Im zweiten bin ich dann einfach drauflos gefahren. Platz acht ist nicht das, wo ich sein will."



Während Schild damit Motivation für das große Heimrennen am kommenden Dienstagabend tankte, bleib das den restlichen ÖSV-Slalomdamen versagt. Am bittersten traf es Katharina Liensberger. Nachdem die 20-jährige ihre aufstrebende Form wieder unter Beweis gestellt hatte, indem sie trotz Startnummer 23 auf Platz sieben fuhr und zur Halbzeit sogar beste Österreicherin war, schied die Vorarlbergerin in der Entscheidung aus. (TT.com, APA)