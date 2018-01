Adelboden - Marcel Hirscher schloss sein Weltcup-Wochenende in Adelboden perfekt ab. Nach seinem Sieg im Riesentorlauf gewann der ÖSV-Skistar am Sonntag auch den Slalom und feierte sein zweites Double auf dem Chuenisbärgli nach 2012. Hirscher siegte mit 0,13 Sekunden Vorsprung auf Landsmann Michael Matt und 0,16 vor Henrik Kristoffersen (NOR).

Auch ein Fehler im Schlusshang konnte Hirscher nicht aufhalten. "Weiter, weiter, weiter - das Rennen ist erst nach der Ziellinie vorbei", habe er sich gedacht. Einmal mehr waren die entscheidenden Hundertstel auf seiner Seite. "Heuer ist es Wahnsinn - zwei Zehntel Rückstand, dann bist du Vierter. Es läuft einfach", gestand Hirscher.

"Wenn ich unten noch gescheit gefahren wäre, wär es sich vielleicht mit dem Sieg ausgegangen. Aber der Start ins neue Jahr ist auch so einfach sensationell", jubelte der Flirscher Michael Matt über seinen dritten zweiten Platz in Serie.

Ski Alpin - Damen und Herren mit den meisten Siegen 1. Ingemar Stenmark (SWE) 86 Siege

2. Lindsey Vonn (USA) 78 *

3. Annemarie Moser-Pröll (AUT) 62

4. Vreni Schneider (SUI) 55

5. Hermann Maier (AUT) 54

6. Marcel Hirscher (AUT) 52 *

7. Alberto Tomba (ITA) 50

8. Renate Götschl (AUT) und Marc Girardelli (LUX) 46

10. Anja Pärson (SWE) 42

11. Mikaela Shiffrin (USA) * und Pirmin Zurbriggen (SUI) 40

13. Marlies Schild (AUT) 37

14. Benjamin Raich (AUT) und Katja Seizinger (GER) 36

16. Aksel Lund Svindal (NOR) 34 *

* noch aktiv

Kristoffersen musste wie schon in Zagreb den beiden Österreichern den Vortritt lassen und ärgerte sich über einen verpatzten ersten Durchgang, in dem er über 0,70 Sekunden auf den Halbzeitführenden Hirscher aufgerissen hatte.

Während Manuel Feller bereits im ersten Durchgang ausgeschieden war, zeigte Christian Hirschbühl mit Platz neun auf. Marco Schwarz schaffte als 14. ebenfalls den Sprung in die Top 15.

Noch zwei Siege fehlen auf Hermann Maier

Für Hirscher war es bereits der siebente Sieg in der Olympiasaison sowie der insgesamt 52. Weltcup-Erfolg. Auf Hermann Maier fehlen dem 28-jährigen Salzburger damit nur noch zwei Siege, auf die erfolgreichste Österreicherin aller Zeiten, Annemarie Moser-Pröll (62 Siege) noch zehn. Im Gesamt-Weltcup baute Hirscher seinen Vorsprung auf Kristoffersen auf 154 Zähler aus. (APA)