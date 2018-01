Königssee – Die österreichischen Rodler haben am Sonntag im Einsitzer-Bewerb in Königssee einen Doppelsieg eingefahren. Der Tiroler Wolfgang Kindl feierte 29 Tausendstel vor seinem Landsmann Armin Frauscher seinen vierten Weltcup-Erfolg. Auch Reinhard Egger als Achter sowie Nico Gleirscher und David Gleirscher als ex-aequo-Neunte landeten in den Top Ten.

Das Duo profitierte von einem schweren Patzer des nach dem ersten Lauf führenden deutschen Olympiasiegers Felix Loch, der schließlich nur Elfter wurde und auch hinter allen weiteren Österreichern klassiert war.

„Wir haben über Weihnachten sehr gut gearbeitet und den Schwung optimal mitgenommen, besser hätte das neue Jahr nicht anfangen können“, zeigte sich Kindl zufrieden. „Auf der Heimbahn von Felix Loch zu gewinnen ist schon etwas ganz besonderes. Ich habe versucht maximalen Druck auszuüben, er (Anm. Loch) musste ans Limit gehen und hat die Spur zu viel riskiert.“ Den Fehler des Olympiasiegers und Top-Favoriten nutzte der 29-Jährige eiskalt aus.

Frauscher konnte sich unterdessen über seinen zweiten Podestplatz im Weltcup freuen: „Die bisherige Saison war nicht unbedingt einfach, aber ich habe versucht mich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Ich war heute punkto Abstimmung absolut am Limit, habe beim Material voll riskiert und mich mit zwei nahezu perfekten Läufen belohnt.“

Frauscher brachte sich mit seinem Podestplatz im Olympia-Rennen in eine gute Position. Welche zwei Athleten neben dem bereits fix gesetzten Wolfgang Kindl in Pyeongchang an den Start gehen, entscheidet sich nach dem Weltcup in Oberhof, der kommendes Wochenende gerodelt wird.

In der abschließenden Teamstaffel hatten die rot-weiß-roten Rodel-Asse erneut Grund zum Jubeln. Hinter Italien und den USA landeten Birgit Platzer, Wolfgang Kindl und die Doppelsitzer Peter Penz/Georg Fischler als Dritte am Stockerl. Deutschland wurde aufgrund eines Fehlers der Doppelsitzer, die das Startgate zu früh ausgelöst hatten, disqualifiziert. (TT.com)