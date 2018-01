Lienz – Zum letzten Mal fand 2010 ein FIS-Rennen am Lienzer Hochstein statt. Da jeder Weltcup-Ort auch in Abständen FIS-Rennen ausrichten sollte, ist Lienz am 9. und 10. Jänner wieder an der Reihe. Auf der Original-Strecke der Damen-Weltcuprennen finden an diesen Tagen zwei Riesentorläufe statt, gestartet wird um 10 Uhr. Ausrichter ist der Schiclub Lienz. Zurzeit sind 119 Teilnehmer aus 14 Nationen gemeldet, darunter befinden sich auch die Österreicher Raphael Haaser und Luca Gstrein. (TT)