Kolomna – Krönender Abschluss für Vanessa Herzog bei der Eisschnelllauf-Europameisterschaft in Kolomna: Die Tirolerin sicherte sich am Sonntag im Massenstart-Bewerb Bronze. Die 22-jährige Innsbruckerin musste sich lediglich den beiden Italienerinnen Francesca Lollobrigida und Francesca Bettrone geschlagen geben.

Mit Rang drei machte Herzog den Medaillensatz in Russland komplett. Am Freitag hatte die rot-weiß-rote Olympia-Hoffnung Gold über 500 m und am Samstag Silber über 1000 m erobert. (TT.com)