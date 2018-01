Oberhof – Ole Einar Björndalen kann einem fast schon ein bisschen leidtun. Der mit acht Goldmedaillen erfolgreichste olympische Wintersportler läuft in dieser Saison seiner Form und den Gegnern bisher hinterher. „Mister Biathlon“ kämpft verbissen um die Olympia-Norm.

„Ich spüre einen sehr großen Druck. Ich habe gedacht, dass ich besser ins neue Jahr starten kann“, sagte der fast 44-jährige Norweger beim Weltcup in Oberhof. Er wurde nur 36. und 52. und wurde nicht für die Staffel aufgestellt, obwohl er laufen wollte.

Die Konkurrenz ist auch im eigenen Team groß - sechs Landsleute haben schon mehr Punkte auf dem Konto - und damit Björndalens siebente Olympia-Teilnahme sehr fraglich. Seit 1994 war er immer dabei, 2014 holte er vor dem Tiroler Dominik Landertinger noch Sprint-Gold.

Keine Sonderbehandlung für den Routinier

Doch eine Sonderbehandlung bekommt die Ikone des Biathlon-Sports nicht. „Es gibt keinen Freifahrtschein für ihn“, sagte Norwegens Biathlon-Sportchef Per Arne Botnan. „Wenn er außer Form ist, bezweifle ich, dass er zu den Olympischen Spielen fahren wird.“ Am Mittwoch in Ruhpolding bekommt er im Einzel über 20 Kilometer die vielleicht letzte Chance zur Qualifikation, eventuell startet er auch noch in der Staffel, mit der er in Hochfilzen eine gute Vorstellung gezeigt hatte.

Mit seiner für Olympia längst qualifizierten Ehefrau Darja Domratschewa bestritt Björndalen die Vorbereitung komplett außerhalb des Teams. Norwegens Coach Siegfried Mazet soll das gar nicht gefallen haben. Teamkollege Johannes Thingnes Bö hofft noch, dass Björndalen in Pyeongchang ab 9. Februar dabei ist. „Olympia ohne Ole ist kein Olympia“, sagte der fünffache Saisonsieger. (APA/dpa)