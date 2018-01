Wengen — Eishockeyspielen als Alternativprogramm zum Abfahrtstraining ist für einen Kärntner freilich keine Qual, allerdings würde Matthias Mayer einen Monat vor der Olympiaabfahrt in Südkorea doch lieber auf den langen Latten stehen. „Ein bisserl eine Vorbereitung würde nicht schaden, aber es kommt eh so, wie es kommt und wir müssen das Beste draus machen", sagte der Skirennläufer am Dienstag in Wengen.

Ein Föhnsturm in der Nacht auf Dienstag richtete rund um die Lauerhornrennen massive Schäden an, auch die Pisten-Infrastruktur wurde in Mitleidenschaft gezogen. Wie groß die Schäden sind, wollten die Organisatoren am Nachmittag auf einer Pressekonferenz (15.00 Uhr) mitteilen. Für Mittwoch und Donnerstag sind laut Plan weitere Trainings angesetzt, Freitag folgt die Kombination, Samstag die Spezialabfahrt und Sonntag der Slalom.



„Bin es mittlerweile gewohnt"

In Wengen sei man es gewohnt, dass man sich, was das Training betrifft, flexibel einstellen müsse, meinte Mayer. „Wir hatten es selten einmal, dass zwei Trainings hintereinander ganz normal gegangen sind. Ich bin es mittlerweile schon gewohnt, am Anfang war das schwieriger", sagte der Abfahrts-Olympiasieger von 2014, der auf langjährige Erfahrung bauen darf.

„Vergangenes Jahr sind wir ohne Rennen abgereist, das war schade, aber heuer wird es schon gehen", gab er sich zuversichtlich. „Es ist in den nächsten Tagen in der Nacht kalt angesagt, wenn es gefriert und die Feuchtigkeit rauszieht, dann ist es schon hart, dann denke ich, wird es schon schnell werden. So wie es eigentlich jedes Jahr passt, dass wir wieder mit 150 km/h über den Haneggschuss runterschießen können."



Auf dem Lauberhorn wartet Mayer seit 2015 auf einen Abfahrtseinsatz, 2016 fehlte er wegen Brustwirbelbrüchen, 2017 fiel der Klassiker wegen zu viel Neuschnees und anhaltenden Schneefalls aus. Und er hat durchaus noch eine Rechnung offen, von 2012 bis 2015 kam er auf die Ränge 42, 28, 6 und 22.



„Kann da runter schon schnell sein"

„Vor drei Jahren bin ich hier das letzte Mal die Abfahrt gefahren, da ging es mir sehr gut im Training. Im Rennen habe ich blöderweise einen großen Fehler gemacht. Aber ich kann da runter schon schnell sein", versicherte der 27-Jährige. An Teamkollegen Hannes Reichelt, der in Wengen fünfmal in Serie auf dem Podest stand und davon 2015 gewann, könne man sich gut orientieren. „Da kann man sich da runter auf jeden Fall was abschauen. Wie er im Rennen immer zeigt, dass er schnell ist, das ist beeindruckend."

Mayers bisherige Abfahrts-Saison liest sich trotz des Superauftakts etwas durchwachsen - Zweiter in Lake Louise, Zwölfter in Beaver Creek, 17. in Gröden und Sechster in Bormio. „Es war ein sehr guter Start in Beaver Creek. In Gröden ist es nicht so gelaufen, das schiebe ich ein bisserl auf die äußeren Verhältnisse wie Licht und so, laut den Videoanalysen war es so. Mit Bormio war ich zufrieden, auch wenn ein bisserl mehr drinnen gewesen wäre. Aber der sechste Platz ist okay."



Der Hobby-Eishockeycrack aus Afritz trommelt auch daheim gern Leute zum Spielen am See zusammen. „Auch im Sommer haben wir ein paar Tage auf Eis trainiert, das macht Spaß", sagte der Anhänger des VSV, der nicht nur gelegentlich eine Partie der Blau-Weißen in Villach, sondern im Zuge von Skireisen gerne auch ein Spiel der NHL in Nordamerika ansieht. (APA)