Aus in Alta Badia, Aus in Madonna di Campiglio und dann im neuen Jahr drei zweite Plätze in Serie. Da drängt sich eine Frage förmlich auf: Welche Kekse haben Sie über die Weihnachtsfeiertage gegessen?

Michael Matt: Nach Madonna bin ich schon einmal ins Grübeln gekommen, weil es exakt meine Verhältnisse gewesen sind. Ich hatte zehn extrem schnelle Schwünge, dann aber immer wieder einen Fehler eingebaut. Letztlich sind wir zum Entschluss gekommen, dass ich meine alten Schuhe und Ski wieder nehme, zumal die Bedingungen zuletzt in Zagreb und Alta Badia ähnlich jenen von Kranjska Gora (erster und bislang einziger Weltcupsieg im März 2017, Anm.) waren.

Heißt das, dass Sie auch in nächster Zukunft auf Altbewährtes zurückgreifen?

Matt: Das wird man sich genau ansehen. Ich hatte im Sommer auf dem neuen Material ein tolles Gefühl, du möchtest ja nicht stehen bleiben, sondern die nächsten Schritte setzen. Die nächsten Trainingstage werden diesbezüglich besonders wichtig, um zu vergleichen und das jeweils Beste herauszufiltern.

„Der Michi ist der Michi, und der Mario ist der Mario, aber die fahren so gleich, faszinierend.“ Marcel Hirscher hat das in Adelboden gesagt. Frage: Seit wann fahren Sie wie Ihr Bruder?

Matt: Das würde ich so nicht sagen. Klar gibt es viele Gemeinsamkeiten. Und ich habe Marios Fahrten jahrelang auf Video studiert, was heißt studiert, oft angesehen. Und dennoch: Für die Zuseher mag es gleich aussehen, aber es gibt doch deutliche Unterschiede.

Die da wären?

Matt: In erster Linie habe ich eine schmälere Skiführung, das ist ein Riesenpunkt. Dann fahre ich eine andere Skimarke, die dir schon einen gewissen Stil aufzwingt, und im Oberkörper bin ich wohl auch ein bisserl aufrechter. Aber sonst? Wenn du gleich gebaut bist, dann schaut das halt gleich einmal ähnlich aus.

Apropos gleich gebaut – als Ihr Bruder 2007 zum zweiten Mal Weltmeister geworden ist, waren Sie 13 ...

Matt: ... und habe noch etwas anders ausgesehen.

Wenn es noch eine gravierende Parallele zu Ihrem Bruder gibt, dann, dass Sie im Starthaus Eiswürfel spucken. Kennen Sie so etwas wie Nervosität? Matt: Natürlich ist man angespannt, aber den gewissen Adrenalinkick braucht man. Aber ansonsten haben wir vom Elternhaus eine Grundgelassenheit mitbekommen.

Wissen Sie noch, wo Sie am 22. Februar 2014 die Fahrt von Mario zu Olympia-Slalomgold mitverfolgt haben?

Matt: Mit Marco Schwarz in einem Hotelzimmer in Schladming. Dort haben wir uns gerade auf die Junioren-WM vorbereitet.

Wenn Sie die Junioren-WM ansprechen: Im Gegensatz zu Ihrem Bruder, Benjamin Raich oder Marcel Hirscher war ein achter Rang in der Super-Kombi Ihre beste Platzierung. Waren Sie sportlich gesehen ein Spätzünder?

Matt: Ich bin im Teenageralter stark gewachsen und hatte jahrelang mit Rückenschmerzen zu kämpfen. Da passt es plötzlich hinten und vorne nicht mehr zusammen. Ich bin damals teilweise Rennen gefahren, wo ich nur eingefahren und einmal besichtigt habe – alles andere als optimal. Erst recht in einer Zeit, in der man eigentlich viel trainieren sollte. Bei mir war das halt von 14 bis 18 nur eingeschränkt möglich.

Seit wann sind Sie schmerzfrei? Matt: Komplett beschwerdefrei bin ich seit drei Jahren. Seit dieser Zeit trainiere ich auch mit Markus Hangl in dessen Gesundheitszentrum in Zams.

Geht’s da um Kraft und Kondition?

Matt: Vordergründig um den Rumpf. Ein stabiler Rumpf ist die Grundvoraussetzung für entsprechendes Krafttraining.

Einer, der in jeder Beziehung die Messlatte vorgibt, heißt Marcel Hirscher. Zuletzt sind Sie dem Dauersieger auf fünf bzw. 13 Hundertstel nahegekommen. Heißt so viel, dass auch ein Hirscher schlagbar ist?

Matt: Auf jeden Fall. Keine Frage: Er ist unglaublich, ein Wahnsinn, aber insbesondere im Slalom ist er schlagbar. Im Riesentorlauf, denke ich, ist sein Vorsprung größer.

Studieren Sie auch Hirscher auf Video, oder ist das allein aufgrund der unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen kontraproduktiv?

Matt: Nein, nein, ich schau’ mir schon auch den Marcel an. Ich versuche mir von den Besten das Beste abzuschauen.

Welche Herren dienen Ihnen als Positivbeispiele?

Matt: Der Mario, der Marcel und auch Felix Neureuther, der eine tolle Übersicht und Kontrolle an den Tag legt. Im Riesentorlauf hat Pinturault eine überragende Technik.

Abschließend noch einmal zum 22. Februar. Diesmal im Jahr 2018, der Tag des Olympia-Slaloms, wo ein gewisser Matt Titelverteidiger ist.

Matt: Ganz ehrlich, das ist für mich noch gar kein Thema. Aber wenn es so weit ist, möchte ich natürlich bereit sein.

Das Gespräch führte Max Ischia