Der österreichische Verteidiger Andre Lakos heuerte erneut beim HC Znojmo an. Das gab das Schlusslicht der Erste Bank Eishockey Liga am Dienstag bekannt. Lakos hatte schon von 2015 bis zum Ende der Vorsaison für die Tschechen gespielt. Zu Wochenbeginn war der Vertrag des 38-jährigen Zwei-Meter-Mannes bei den Tölzer Löwen in der zweiten deutschen Liga aufgelöst worden. (APA)