Von Catharina Oblasser

Lienz – In jedem ungeraden Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr wird der Lienzer Hochstein für zwei Tage zur Weltcup-Bühne. Dann finden Slalom und Riesentorlauf der Skidamen statt. In den geraden Jahren ist das Skigebiet Semmering in Niederösterreich der Austragungsort.

Ende 2017 war es wieder so weit: Bei besten Bedingungen rasten die Skidamen über den Hochstein talwärts. Abseits der Piste ging es jedoch ans Eingemachte. Thema war die jährliche Rückkehr der hochkarätigen internationalen Rennen nach Osttirol – die TT berichtete. Denn am Semmering ist man sich noch nicht sicher, ob man die Weltcuprennen weiterhin austragen kann und will. Das erklärte ÖSV-Präsident Peter Schröcks­nadel gegenüber der TT. Im März soll eine Entscheidung fallen.

Aktuell haben der ÖSV und Lienz einen Vertrag bis 2020 für die zweijährlichen Rennen. Eine Vertragsverlängerung ist noch nicht fix, wird aber gewünscht. Sollte es eine Möglichkeit für Lienz geben, die Rennen jedes Jahr zu beherbergen, so wäre man offen für diese Option. Das sagt Franz Theurl, Obmann des Touris- musverbandes Osttirol.

Ganz so einfach ist es aber nicht: Das Skigebiet am Renngelände Hochstein ist nämlich schwer defizitär. Es gehört zur Lienzer Bergbahnen AG. Haupteigentümer der AG sind der TVB mit etwas mehr als 50 Prozent und die Stadtgemeinde Lienz. „Es gibt einen einstimmigen Beschluss der Lienzer Bergbahnen“, klärt Bürgermeisterin Elisabeth Blanik auf. „Und der besagt: Wenn sich der Abgang am Hochstein nicht auf irgendeine Weise eindämmen lässt, bleibt das Skigebiet im Winter zu.“ Das könne auch schon im Dezember 2018 der Fall sein. Die Stadt überlegt derzeit in mehreren Arbeitsgruppen, wie es mit dem Hochstein weitergehen soll.

Auch Thomas Diemling, Aufsichtsratsvorsitzender der Lienzer Bergbahnen, weist auf diesen Beschluss hin. „Entweder gibt es einen finanziellen Ausgleich am Hochstein oder wir sperren zu.“ Dieser Ausgleich könnte eine weitere Geldspritze der Eigentümer sein, mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben, sagt der Vorsitzende. Nach Ende dieser Wintersaison soll es Klarheit über die Zukunft geben.

Die Lienzer Bergbahnen haben das Schweizer Büro Grischconsulta mit der Ausarbeitung einer Studie beauftragt, erklärt Diemling. Grischconsulta hat unter anderem die Stadt Innsbruck zur Zukunft des Patscherkofel beraten.