Von Alex Gruber

Innsbruck — Bescheidenheit ist eine Zier, bringt aber (in vielen Fällen) nichts. Die Brust bei den Innsbrucker Haien, die am Freitag noch pausieren dürfen, ist nach fünf Siegen in Serie breiter denn je. „Wir haben alle dasselbe Ziel im Kopf — die Meisterschaft zu gewinnen", redet Andrew Clark nicht lange um den heißen Brei herum. Der 29-jährige Spielmacher, der zuletzt beim 9:2 gegen Znojmo erstmals in der Erst­e Bank Eishockey Liga fünf Scorerpunkte markierte („Das ist mir zuletzt in Dänemark gelungen"), fühlt sich auch in seiner zweiten Saison am Inn pudelwohl. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass man im Haifischbecken länger mit dem kreativen Kanadier plant. Die Umsetzung dieses Unterfangens wird bei Clarks Leistungen natürlich schwer.

„Wir wollen den Stamm dieser Mannschaft selbstverständlich beisammenhalten", will Norbert Ried stellvertretend für den gesamten HCI-Vorstand keine einzelnen Namen kommentieren. Schließlich soll das „Wir-Gefühl" auf dem Eis wegen des Verhandlungspokers ja keine Risse erleiden.

„Wir haben letztes Jahr viel­e überrascht und versuchen jetzt darauf aufzubauen", nickt Clark, der in den letzten Wochen auf eine verbesserte Defensive und neugewonnene Breite verweist: „Wenn die Jungen hineinwachsen, gut spielen und Erfolge feiern, hilft das dem ganzen Team."

Während Graz und Fehervar am Freitag in einem direkten Endspiel noch um die Top sechs kämpfen, sind die Haie am Samstag beim KAC zu Gast. „Wir wollen den Play-off-Einzug so schnell wie möglich fixieren", sagt Clark mit dem Mut, sich verbal nach vorne zu wagen.