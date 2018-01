Bei den Hahnenkammrennen in Kitzbühel, die vom 19. bis 21. Jänner zum 78. Mal über die Bühne gehen, sind traditionell nicht nur alle Augen auf die Rennläufer, sondern auch auf das Wetter gerichtet. Man erwarte eine „spannende Wetterlage“, hieß es von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Innsbruck am Freitag.

Mitte der kommenden Woche rechnete man mit einer Wetterumstellung. Nach bisherigen Prognosen sei mit einsetzendem Schneefall wahrscheinlich schon in der Nacht auf Mittwoch zu rechnen. Genaueres lasse sich aber vorerst noch nicht prognostizieren. Dafür sei es noch zu früh. (APA)