1. Matteo Marsaglia (ITA) 1:24,73 Min. 2. Brice Roger (FRA) +0,01 Sek. 3. Vincent Kriechmayr (AUT) 0,16 Sek. 4. Jared Goldberg (USA) 0,26 5. Daniel Danklmaier (AUT) 0,33 6. Johan Clarey (FRA) 0,34 7. Manuel Osborne-Paradis (CAN) 0,36 8. ex aequo Hannes Reichelt (AUT) und Maxence Muzaton (FRA) 0,39 10. ex aequo Aksel Lund Svindal (NOR) und Andreas Sander (GER) je 0,52. Weiter: 13. Dominik Paris (ITA) 0,62 14. Peter Fill (ITA) 0,78 26. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1,22 27. Kjetil Jansrud (NOR) 1,23 28. Adrien Theaux (FRA) 1,24 30. Christopher Neumayer (AUT) 1,28 31. Beat Feuz (SUI) 1,33 32. Matthias Mayer (AUT) 1,37 33. Patrick Schweiger (AUT) 1,39 43. Daniel Hemetsberger (AUT) 1,79 45. Christof Innerhofer (AUT) 1,81 52. Christian Walder (AUT) 2,39 54. Christoph Krenn (AUT) 2,79 58. Romed Baumann (AUT) 3,19 Gestürzt, aber danach ins Ziel gefahren: Johannes Kröll (AUT); Nicht am Start u.a.: Max Franz (Magen-Darm-Erkrankung), Otmar Striedinger (Probleme mit linkem Unterschenkel)