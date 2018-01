Cortina d'Ampezzo - Revanche geglückt! Einen Tag nach Platz zwei lachte Lindsey Vonn am Samstag bei der Abfahrt in Cortina d'Ampezzo vom obersten Stockerl. Die US-Amerikanerin feierte ihren bereits 79. Weltcupsieg - den 40. in der Abfahrt. Damit egalisierte die 33-Jährige die Rekordmarke von Ingemar Stenmark in der Königsdisziplin.

"Ich bin heute ohne Fehler gefahren, das hat richtig Spaß gemacht", resümierte Vonn nach ihrem zwölften Erfolg auf der Tofana. Die US-Speed-Queen löste Elisabeth Görgl als älteste Abfahrts-Siegerin im Damen-Weltcup ab. "Wow - das ist supercool, dass ich die älteste Siegerin bin", meinte sie augenzwinkernd und fügte hinzu: "Ich merke zwar, dass ich älter werde, aber die Geschwindigkeit passt immer noch."

Siebenhofer verpasste knapp das Podest

Hinter Vonn landeten Tina Weirather (LIE/+ 0,92 Sekunden) und Jacqueline Wiles (USA/+ 0,98) mit Respektabstand auf den Plätzen zwei und drei. Ramona Siebenhofer verpasste als beste Österreicherin auf Rang vier um 0,27 Sekunden das Podest. Die Oberperferin Stephanie Venier als Achte und Cornelia Hütter (10.) landeten ebenfalls noch in den Top Ten.

"Ich habe gewusst, dass ich schnell Skifahren kann. Mit der ansteigenden Form war das in Hinblick auf Olympia eine gute Leistung", zeigte sich Siebenhofer zufrieden, die damit ihr Ticket für Pyeongchang ziemlich sicher in der Tasche haben dürfte.

Für die Ski-Damen geht es am Sonntag mit einem Super-G in Cortina weiter. im Gesamtweltcup hat weiterhin klar Mikaela Shiffrin die Nase vorne. Vortagessiegerin Sofia Goggia, mit knapp 900 Punkten Rückstand Zweite im Kampf um die große Kristallkugel, schied nach einem Fahrfehler nach wenigen Toren aus. (TT.com)