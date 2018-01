Kitzbühel - Henrik Kristoffersen beendete am Sonntag die Siegesserie von Marcel Hirscher und feierte seinen ersten Saisonsieg. Der Norweger gewann den Slalom in Kitzbühel vor dem ÖSV-Star, der zuletzt fünf Torläufe hintereinander für sich entschieden hatte. Kristoffersen lag 0,97 Sekunden vor Hirscher, Rang drei ging an den Schweizer Daniel Yule (1,35 Sekunden zurück).

"Es war wirklich cool in Kitzbühel. In ein paar Momenten war ich voll am Limit, aber ich habe zwei sehr gute Läufe zusammengebracht", zeigte sich Kristoffersen zufrieden, der erstmals in diesem Winter vom obersten Stockerl jubelte und Dauer-Konkurrenten Hirscher diesmal auf Platz zwei verwies.

"Henrik war eine Klasse für sich, ich bin zumindest den zweiten Durchgang recht passabel gefahren", gratulierte der ÖSV-Superstar fair. Hirscher verpasste zwar den 54. Weltcupsieg und damit die Egalisierung der Rekordmarke von Hermann Maier, konnte mit dem Ergebnis aber gut leben. "Es hat sich im Training abgezeichnet, dass ich mich nicht so leicht tue, wie in den letzten Wochen. Dafür sind die 80 Punkte das Maximum."

Matt verirrt sich, Feller rast nach vorne

Michael Matt, zur Halbzeit noch Zweiter hinter Kristoffersen, verirrte sich im Stangenwald am Ganslernhang und avancierte zum dramatischen Helden. "Ich habe den Kurs nicht mehr ganz im Kopf gehabt und habe mich von dem Schneefall aus dem Konzept bringen lassen", ärgerte sich der Tiroler. "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. So etwas darf nicht passieren."

Lokalmatador Manuel Feller raste in der Entscheidung vom 13. auf den fünften Platz vor und feierte sein bestes Kitzbühel-Ergebnis. "Der zweite Lauf hat zum Attackieren eingeladen. Das ist mir super gelegen", war der Fieberbrunner zufrieden.

Im Rennen um das vierte Olympia-Ticket im Slalom konnten unterdessen weder Marco Schwarz (16.), noch Marc Digruber (19.) oder Christian Hirschbühl (out) überzeugen. Die nächste Chance, auf den Olympia-Zug aufzuspringen, gibt es aber bereits am Dienstag. Dann steht in Schladming das traditionelle Nightrace auf dem Programm. (pim)