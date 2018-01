Cortina d'Ampezzo - In der Windlotterie von Cortina d'Ampezzo zog Lara Gut am Sonntag das große Los. Die Schweizerin feierte im Super-G ihren 24. Weltcupsieg, den zwölften im Super-G. Die Südtirolerin Johanna Schnarf (+ 0,14 Sekunden) und ÖSV-Weltmeisterin Nicole Schmidhofer (+ 0,27 Sekunden) komplettierten das Podest.

Gut kehrte bei äußerst schwierigen Witterungsbedingungen nach fast einem Jahr Pause (28. Jänner 2017/Cortina) und erstmals seit ihrem bei der Ski-WM in St. Moritz erlittenen Kreuzbandriss auf das oberste Podest zurück. "Zum letzten Mal bin ich im Vorjahr hier mit dem Roten Trikot an den Start gegangen - so hat sich für mich ein Kreis geschlossen. Ich habe ein schwieriges Jahr hinter mir und bin froh, dass ich zeigen konnte, was ich drauf habe", zeigte sich Gut zufrieden.

Nicole Schmidhofer jubelte über den vierten Podestplatz ihrer Weltcup-Karriere: "Ich glaube, das war ganz gut. Der Gegenwind beim Zielsprung war sehr stark, da habe ich mich ein bisschen gewundert, dass ich so weit vorne bin. Die Generalprobe für Olympia ist gelungen." Anna Veith fehlten als Vierte 0,04 Sekunden auf ihre ÖSV-Teamkollegin.

Tippler und Siebenhofer überzeugten

Im Kampf um die Olympia-Tickets wussten neben den fix gesetzten ÖSV-Läuferinnen Schmidhofer, Veith und Cornelia Hütter die Steirerinnen Tamara Tippler (7.) und Ramona Siebenhofer (9.) mit Top-Ten-Plätzen zu überzeugen. Die Tirolerinnen Stephanie Venier (out) und Ricarda Haaser (+ 2,94 Sekunden) patzten hingegen in einem von vielen Ausfällen geprägten Rennen.

ÖSV-Trainer Roland Assinger baute mit einer Art Haarnadel im Mittelteil eine für den Super-G ungewöhnliche Tor-Kombination ein und sorgte damit schon im Vorfeld des Rennens für Aufsehen. "Das war sehr interessant zu fahren. Da muss man auch einmal mit Köpfchen rangehen", lobte Lindsey Vonn. Die Vortagessiegerin hatte diesmal Pech, wurde von einer Windböe auf dem Weg zu ihrem 80. Weltcupsieg gestoppt.

Weltcup-Leaderin Mikaela Shiffrin schied ebenso aus wie Verfolgerin Sofia Goggia. Tina Weirather übernahm mit rund 900 Punkten Rückstand auf Shiffrin Platz zwei.

Das nächste Rennen steht für die Ski-Damen bereits am Dienstag am Kronplatz in Südtirol auf dem Programm (Riesentorlauf). (TT.com)