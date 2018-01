Aus Oberstdorf: Susann Frank

Oberstdorf – Richtung Olympia weht den österreichischen Skispringern ein rauer Wind um die Ohren, das ist seit Sonntag Fakt. Die Skiflug-WM in Oberstdorf endete nicht nur medaillenlos für die ÖSV-Adler, sondern auch mit dem schlechtesten rot-weiß-roten Mannschaftsergebnis bei Titelkämpfen vom Monsterbakken. Beim fünften Rang fehlten Clemens Aigner, Manuel Poppinger, Michael Hayböck und Stefan Kraft nach insgesamt acht Durchgängen umgerechnet 86,08 Meter auf Bronzemedaillengewinner Polen. Den Sieg sicherten sich in einer beeindruckenden Flugshow die Norweger, Zweiter wurde Slowenien.

Cheftrainer Heinz Kuttin war die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben – eine weitere Gemütsregung, die selten bei dem 47-Jährigen zum Vorschein kommt, folgte: Ärger. Der Kärntner hatte das schon nach der Blamage bei der jüngsten Vierschanzentournee angedeutet, nach dem Desaster gestern platzte ihm jedoch der Kragen. Warum? „Ich bin ein ruhiger und introvertierter Mensch, der die Gespräche sucht. Aber irgendwann reicht es. Du musst arbeiten, Vertrauen geben, du musst ihnen aber auch einmal in den Hintern treten“, betonte Kuttin und fügte energisch hinzu: „Jetzt werde ich viele Sachen abstellen.“ Was den Ober-Adler stört?

„Die Regenerationszeit ist das Wichtigste, die haben die Burschen einfach zu wenig. Da müssen sie sich selber bei der Nase nehmen“, wetterte er. Und neben dem zusätzlichen Training in der kommenden Zeit werde das einer der wichtigsten Punkte auf dem Weg zu den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Damit sind Ablenkungen wie Auftritte nebenbei, das Bedienen der sozialen Medien und das Tüfteln am Material in der kommenden Zeit gestrichen. Für wen das gilt? Wohl für alle. Speziell aber für die Mannschaft, die nach Pyeongchang fliegt.

Keine große Auswahl vor Olympia

Wer neben dem einzigen Stockerl-Springer in dieser Saison, Stefan Kraft, bei den Olympischen Spielen noch zeigen soll, „dass noch viel Potenzial nach vorne ist“, wollte der angefressene Cheftrainer noch nicht bekannt geben.

Groß ist die Auswahl jedoch nach der bisher ergebnislosen Saison nicht. Er wird wohl die derzeit auf Sondertraining befindlichen Tiroler Gregor Schlierenzauer und Manuel Fettner heute dem ÖSV als Kandidaten vorschlagen, wahrscheinlich noch Hayböck und Aigner. Sollte er dieses Quintett mit einem Ticket ausstatten, wird ihnen auch das Werkzeug zum zeit­intensiven Tüfteln am Material aus der Hand genommen. Denn Kuttin ist sich sicher: „Wir sind beim Material dabei.“ Eine Ausnahme nannte Kuttin diesbezüglich gestern jedoch auch: die Norweger. An den Anzügen des Teams um Doppel-Skiflug-Weltmeister Daniel Andre Tande mit dem Cheftrainer Alex Stöckl ließ er kein gutes Haar: „Solche Anzüge hat sonst keiner. Das sind eigene Stoffe. Irgendetwas Gutes haben sie, dass sie so gut fliegen. Und sie schauen auch sehr groß aus.“ Damit kritisierte er indirekt auch die Kontrolle des Internationalen Ski-Verbandes FIS. Auf die Vorwürfe angesprochen reagierte der St. Johanner Alex Stöckl ruhig: „Ist ja interessant, dass Heinz das sagt. Tja, wenn er das meint ...“

Als Wikinger-Goldschmied braucht der 44-Jährige nicht für Wirbel zu sorgen. Er hat einen Vertrag bis 2022, sein Job ist gesichert. Heinz Kuttin hingegen hat derzeit allen Grund, nervös zu werden und zu poltern. Bis Olympia kann er somit von den Ergebnissen ablenken – derzeit.