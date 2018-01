Innsbruck - Nur noch zweieinhalb Wochen, dann fällt in Pyeongchang der Startschuss für die Olympischen Spiele 2018 (9. bis 25. Feber). Am Montag präsentierten ÖOC-Präsident Karl Stoss und Generalsekretär Peter Mennel im Studio 44 in Wien das rot-weiß-rote Aufgebot für Südkorea.

105 Athleten (40 Frauen, 65 Männer) und 181 Betreuer steigen in den Flieger nach Südkorea. Tirol stellt mit 31 Wintersportlern das größte Aufgebot. Ski-Star und Super-G-Titelverteidigerin Anna Veith wurde als Fahnenträgerin bestimmt.

Am Dienstag und Mittwoch erfolgt die offizielle Einkleidung in Wien, bei der nur Snowboarderin Anna Gasser fehlen wird, die bei den X-Games in den USA im Einsatz ist. Mittwochvormittag wird die ÖOC-Delegation in der Wiener Hofburg von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache offiziell verabschiedet.

Zahlenspiele und Fakten zum ÖOC-Aufgebot:

In der Warteschleife: Nicht alle Athleten sind fix qualifiziert. Bei den Alpinen Skisportlern sind noch sechs Athleten in der Warteschleife, bei den Nordischen Kombinierern einer. Die letzten Olympia-Tickets werden erst nach den nächsten Weltcuprennen vergeben. Offizieller Nennschluss: 28. Jänner.

Breit gefächert: Österreich geht in insgesamt 13 Sportarten an den Start: Biathlon, Bob, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Langlauf, Nordische Kombination, Rodeln, Skeleton, Ski Alpin, Ski Cross, Ski Freestyle, Skispringen und Snowboard

Spitzenreiter: Tirol stellt mit 31 Athleten (7 Frauen/24 Männer) vor Salzburg (26), Kärnten (10) und der Steiermark (10) das größte Aufgebot. Als einziges Bundesland (ausschlaggebend ist die Klubzugehörigkeit der Sportler) nicht vertreten: Wien.

Oldie und Küken: Slopestylerin Lara Wolf und Rodlerin Hannah Prock sind mit 17 Jahren die jüngsten Athletinnen im Aufgebot. Snowboarderin Claudia Riegler (44) ist die älteste rot-weiß-rote Sportlerin.

Dauerbrenner: Mit der vierten Olympia-Teilnahme ist Riegler auch die Dauerbrennerin im ÖOC-Kader. Bei den Herren blickt Kombinierer Bernhard Gruber seinen vierten Winterspielen entgegen.

Frühstarterin: Die Innsbruckerin Vanessa Herzog reist als erste Sportlerin nach Südkorea. Die zweifache Weltcupgewinnerin und Eisschnelllauf-Europameisterin schlägt bereits am 31. Jänner ihre Zelte im Olympia-Austragungsort auf.

Titelverteidiger: Von den vier rot-weiß-roten Olympiasiegern aus Sotschi gehen in Pyeongchang Anna Veith (Ski Alpin), Matthias Mayer (Ski Alpin) und Julia Dujmovits (Snowboard) mit der Mission Titelverteidigung an den Start. Lediglich Slalom-Goldmedaillengewinner Mario Matt hängte seine Skier bereits an den Nagel.

Familienbande: Mit Teresa und Luis Stadlober (Langlauf) sowie Julian und Tobias Eberhard (Biathlon) stehen zwei Geschwister-Paare im ÖOC-Aufgebot.