Thomas Vanek und Michael Grabner erzielten am Dienstagabend in der NHL je einen Treffer. Vanek traf beim 6:2-Heimsieg seiner Vancouver Canucks gegen die Los Angeles Kings zum 3:0, Grabner gelang das 3:4 bei der 3:6-Niederlage der New York Rangers bei den Anaheim Ducks. Michael Raffl ging beim 3:2-Erfolg der Philadelphia Flyers bei den Detroit Red Wings leer aus. (APA)