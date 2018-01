Schladming - 41.000 Zuschauer feierten am Dienstagabend ein rot-weiß-rotes Ski-Fest in Schladming. Marcel Hirscher fuhr mit zwei Laufbestzeiten seinen 54. Weltcupsieg ein und egalisierte so die Bestmarke von Hermann Maier.

"Auf diesem Weg darf ich Marcel meine Hochachtung aussprechen und gleich die Gelegenheit nützen, ihm schon jetzt herzlich zum 55. Sieg im Ski-Weltcup zu gratulieren!", ließ der Herminator via Aussendung mitteilen.

"0,1 Prozent Deppen gibt es auch hier"

Getrübt wurde die Feierstimmung allerdings von einer Schneeball-Attacke auf den Zweiten Henrik Kristoffersen. "Sie haben mich nicht getroffen, aber es war irritierend, wenn man so etwas über einem fliegen sieht. Ich liebe Österreich, da ist es schade, dass drei Leute das für mich fast ruiniert haben", sagte Kristoffersen. "99,9 Prozent der Zuschauer können sich benehmen, aber 0,1 Prozent Deppen gibt es auch hier", erklärte Hirscher. "Das tut mir leid."

Der ÖSV-Star habe dem Norweger im Ziel "ins Gesicht geschaut und gemerkt, irgendwas passt da gerade gar nicht. Und das bin nicht ich, das war mir bewusst. Dann habe ich ihn gefragt, und er hat es mir erzählt", schilderte er. "Ich kenne das selber von einem anderen Austragungsort aus der Vergangenheit. Das ist sehr unlustig, sehr uncool und sehr unfair.

Kristoffersen war wichtig, nicht als schlechter Verlierer dazustehen. "Marcel ist heute besser gefahren. Das hat nichts damit zu tun, dass Marcel mich besiegt hat. Ich hätte ihn auch nicht geschlagen, wenn keine Schneebälle geflogen wären", stand für ihn fest.

ORF-Experte Benjamin Raich forderte die Fans auf, künftig ihre Mitstreiter im Auge zu behalten. "Da braucht es Zivilcourage, am besten muss man die, die da was reinwerfen, gleich niederrangeln." Es sei kein Aufruf zur Selbstjustiz, "aber wenn der Läufer von einem Schneeball getroffen wird und zu Sturz kommt, dann kann er sich bei dem Tempo schwer verletzen." (TT.com)