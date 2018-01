Von Florian Madl

Innsbruck – Johannes Hosflot Kläbo heißt derzeit das Maß aller Dinge im Langlauf-Weltcup. Wer also glaubte, dass die Langlauf-Nation Norwegen ohne Petter Northug in einen Dornröschenschlaf verfallen würde, dem sei’s gesagt: Es geht auch ohne den erfolgreichsten Langläufer bei einer nordischen Ski-Weltmeisterschaft (13 Goldmedaillen). Ob sich Österreich einen unvermuteten Ausfall Marcel Hirschers leisten könnte?

In Seefeld, wo am Wochenende die Generalprobe für die Nordische Ski-Weltmeisterschaft 2019 steigt, wird Johannes Hosflot Kläbo jedenfalls eine Kostprobe seines Könnens geben, heuer war er nur vier Mal nicht auf Platz eins. Und auch die Seefelder wollen zeigen, was an einem Wochenende mit Langlauf und Nordischer Kombination so alles in ihnen steckt. Denn nicht nur die Kitzbüheler befreiten ihre Rennstrecken von massenhaft Schnee, auch die Helfer der Plateaugemeinde waren im Dauereinsatz.

„Was uns erwartet, ist ein Kindergeburtstag“

Dass am kommenden Samstag wieder etwas Neuschnee erwartet wird, kostet Werner Frießer vom Ski-Club Seefeld nur ein müdes Lächeln: „Das, was uns erwartet, ist ein Kindergeburtstag im Vergleich zu dem, was wir bereits abzuarbeiten hatten.“ Der Obmann griff selbst zur Schaufel, um der weißen Pracht Herr zu werden. Und Ex-Weltcup-Langläufer Martin Tauber bemüht einen Vergleich zur letzten Nordischen Ski-WM in Österreich (1999): „Die Verhältnisse in Seefeld sind wie damals in der Ramsau.“

Wie einst in der Ramsau wird auch die Aufmerksamkeit der nordischen Ski-Szene sein, die wenige Wochen vor den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang und ein Jahr vor der WM in Seefeld gespannt nach Tirol blickt. Die Zuschauererwartung geht dementsprechend gegen 20.000, schließlich waren bislang lediglich die Kombinierer (siehe unten) Stammgäste am Plateau.

Für Ski-Club-Obmann Frießer wird „das Zusammenspiel der Organisationsteams“ von immenser Bedeutung sein. Denn zu den besagten Kombinierern kommen 240 Langläufer, was das Gesamtfeld auf 300 erhöht. In ähnlicher Stärke: die Zahl der Helfer, die sich vor dem Wochenende auf 260 einpendelt.

Noch ist es ruhig in Seefeld, heute findet ab 14 Uhr das erste Sprungtraining statt. Bereits seit einigen Tagen gewöhnen sich die Russen an die Anlage, dem Vernehmen nach sind sie vom Ambiente angetan. Und wäre da nicht ein Norweger namens Johannes Høsflot Klæbo, es könnte für die Gäste aus dem Osten auch tatsächlich ein vom Erfolg gekröntes Wochenende sein ...