Innsbruck – Das vorletzte Weltcup-Wochenende vor Olympia steht für einige ÖSV-Ski-Asse überraschend doch noch im Zeichen der Südkorea-Spiele. Bei Damen (Lenzerheide) und Herren (Garmisch) werden noch Plätze für Pyeongchang vergeben, obwohl das 105-köpfige Team schon am Montag vom ÖOC verlautet worden ist. Bei den Herren wird einer, bei den Damen werden gleich fünf Olympiastarterinnen gesucht.

11:11 lautet 2018 im Alpinski-Bereich das Verhältnis zwischen Damen und Herren des ÖSV bei Olympia. Während für die meisten anderen Verbände bzw. Sportarten schon am Beginn dieser Woche Deadline war, dürfen die Alpinteams noch bis kommenden Sonntag, spätestens 15.00 Uhr MEZ ergänzt werden. Die Entscheidungen fallen in der Schweiz und in Deutschland. Die Damen bestreiten in Lenzerheide eine Kombination (Freitag), einen Riesentorlauf (Samstag) und einen Slalom (Sonntag), die Herren in Garmisch eine Abfahrt (Samstag) und einen Riesentorlauf (Sonntag).

Baumann, Walder oder doch Hirschbühl?

Der elfte ÖSV-Starter wird wohl aus dem Abfahrts- oder Slalomlager kommen. „Wir schauen natürlich auch, was im Riesentorlauf noch passiert. Aber das ist eher unwahrscheinlich“, glaubt auch Herren-Rennsportleiter Andreas Puelacher, dass der fehlende Kandidat aus einer anderen Disziplin kommt. Wurden doch mit Philipp Schörghofer (ohne Renneinsatz) und Stefan Brennsteiner auch zwei Riesentorlauf-Spezialisten nominiert.

„Wir haben in der Abfahrt Romed Baumann und Christian Walder, die es noch schaffen könnten. Aber auch eine „Überraschung von hinten ist nicht auszuschließen“, so Puelacher. „Und bei den Technikern ist natürlich Christian Hirschbühl ein Thema.“

Obwohl nur noch ein Platz offen ist, steht Puelacher vor einer durchaus komplexen Aufgabe. Der Tiroler kalkuliert nämlich sogar ein, was wäre, wenn der bereits nominierte Marco Schwarz bei Olympia doch nicht im Slalom startet. „Blacky hatte nicht unbedingt die Top-Ergebnisse“, erklärte Puelacher. „Da müssen wir uns also die Teil- und Laufzeiten anschauen, das könnte dann auch für Hirschbühl sprechen“, sieht der Herrenchef den Vorarlberger trotz seiner drei Ausfälle in Folge durchaus noch im Rennen um einen Südkorea-Startplatz. Viel entscheidet sich nun schon durch die Ergebnisse der Abfahrer am Samstag. „Davon“, so Puelacher, „hängt auch der Slalom ab“.

Umgekehrt läuft es bei den ÖSV-Damen, wo vorerst sogar nur sechs Läuferinnen nominiert wurden. Die Abfahrerinnen haben aber vor Nominierungsschluss kein Rennen mehr und müssen daher die Ergebnisse ihrer Teamkolleginnen in Kombi und den beiden Technikrennen von Lenzerheide abwarten. Im Kandidatinnenkreis könne es deshalb nun noch zu einigen Verschiebungen kommen, ist Damenchef Jürgen Kriechbaum überzeugt und verteidigt die Entscheidung, mit der endgültigen Nominierung eine Woche zuzuwarten. „Auch vor Cortina wäre man zu einer anderen Entscheidung gekommen als nachher“, begründete er dies.

Kombi als Fitnesstest für Kirchgasser

So wird die Kombination am Freitag in Lenzerheide vor allem zu einem Fitnesstest für Michaela Kirchgasser. Die routinierte WM-Dritte ist zwar die aktuell beste ÖSV-Kombiniererin, hat aber vor allem verletzungsbedingt außer ihrem 11. Platz im Levi-Slalom bisher noch kein Ergebnis abliefern können. Nach Levi ist die 32-Jährige, die nach dieser Saison ihre Karriere beendet, sowohl bei den Slaloms in Killington als auch in Courchevel und Flachau ausgeschieden und wurde daher trotz ihrer Verdienste vorerst noch nicht namentlich fixiert. Für die dreifache Team-Weltmeisterin geht es in der Schweiz also um viel.

Das gilt auch für einige von Kirchgassers Teamkolleginnen. Von den fünf Technikdamen sind vorerst nur Bernadette Schild, Katharina Gallhuber und Stefanie Brunner fix bei den Spielen. Hoffen dürfen noch Katharina Truppe sowie die für die Junioren-WM nominierte, 20-jährige Vorarlbergerin Katharina Liensberger. Von den sechs Speed-Damen wurden bisher nur die drei Podestfahrerinnen Anna Veith, Cornelia Hütter und Nicole Schmidhofer nominiert. Im Rennen sind „kampflos“ noch Stephanie Venier, Ramona Siebenhofer und Tamara Tippler. Dazu kommen noch Ricarda Haaser und Eva-Maria Brem. (APA)