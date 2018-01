Innsbruck – Ski-Rennläufer Philipp Schörghofer wird in dieser Alpin-Saison nur den Olympia-Riesentorlauf in Südkorea bestreiten. Aus Rücksicht auf seinen Verletztenstatus verzichtet der lange angeschlagen gewesene Salzburger auf Weltcup-Starts. „Es gibt nur ein Rennen für mich heuer“, sagte Schörghofer der APA. „Es ist keine ideale Vorbereitung, aber eine Riesenchance für mich.“

Der 35-Jährige möchte seinen Verletztenstatus nicht verlieren. „Wenn ich mehr fahre, ist der Verletztenstatus weg, das heißt, ich starte mit den Punkten, die ich heuer im Weltcup herausgefahren habe. Und ich bin bis dato kein Rennen gefahren, weil es nicht gegangen ist“, erklärte Schörghofer. „Das würde es extrem schwierig machen für die nächste Saison. Also werde ich nur ein Rennen fahren, und die Olympischen Spiele zählen genauso für die Weltrangliste.“

Keine Rücksicht, nur volle Attacke

Bei Olympia müsse er auf nichts Rücksicht nehmen und könne voll attackieren, meinte der Routinier. „Es taugt mir richtig, dass mir der ÖSV das Vertrauen schenkt, dass ich hier fahren darf. Ich werde alles raushauen, dass ich das zurückzahlen kann“, zeigte sich Schörghofer auch stolz, seine dritten Spiele bestreiten zu dürfen. „Da rechnest du ja nicht damit. Aber ich habe schon gehofft, ehrlich gesagt.“ Es sei ihm aber bewusst, dass letztlich auch die Verletzung von RTL-Vizeweltmeister Roland Leitinger zu seinen Gunsten mitgespielt habe.

Die Konsultation eines Spezialisten in den USA hat Schörghofer wieder Mut schöpfen lassen. „Ich habe lange gesucht, weil jeder hat was anderes gesagt. Ein Arzt in Amerika hat einen guten Ansatz gefunden, was das Hauptproblem ist, das haben wir gut differenziert dort“, berichtete er. „Jetzt bin ich richtig, richtig happy, seit einem Monat geht es richtig bergauf. Ich kann wieder normal Skifahren und Vollgas geben.“

Oberschenkelmuskel Auslöser für Knieschmerzen

Die Knieschmerzen resultierten offenbar nicht vom Knie an sich, sondern dem umgebenden Muskel- und Bänderstrukturen. „Es ist im Endeffekt der äußere Oberschenkelmuskel, der am Knie seitlich ansetzt. Der war so überlastet und überreizt aus einer Fehlbelastung, dass ich einen Auslassschmerz gehabt habe. Wenn beim Skifahren bei einem gewissen Winkel die Muskulatur auslässt, kannst du nicht fahren.“

Nach Trainingstagen auf der Reiteralm und zuletzt in Italien fühle sich Schörghofer nun bereits gut in Schuss. „Natürlich muss ich noch Schritte machen“, kündigte der WM-Bronzene von Garmisch-Partenkirchen 2011 an. „Ich trainiere jetzt jeden Tag, alleine oder auch mit dem Team.“ Vergleiche mit Marcel Hirscher „möchte ich unbedingt demnächst gleich machen. Jetzt heißt es aber auch, Ruhe zu bewahren, intelligent zu trainieren und dann am Punkt voll da zu sein.“ Der olympische Herren-Riesentorlauf findet am 18. Februar in Yongpyong statt. (APA)