Von Alex Gruber

Innsbruck — Bei der 1:4-Niederlage in Linz ging es am Freitag zur Sache. In den Fights mischten seitens der Innsbrucker Mitch Wahl, Jeremie Blain und Flo Pedevilla mit. Letzterer ist deswegen heute gesperrt.

Die Handgreiflichkeiten untermauern, dass die Cracks beider Mannschaften am Ende des Grunddurchgangs nicht in den Standby-Modus geschaltet haben. Für Linz geht es im Fernduell mit Salzburg um Platz zwei (vier Bonuspunkte für die Zwischenrunde) und für die Haie mit Blickrichtung KAC um Rang vier (ein Bonuspunkt). Zudem muss Dornbirn gegen die Klagenfurter siegen, um im Kampf um Rang sechs Druck auf Zagreb ausüben zu können. Sogar Bozen hält im Kampf um den letzten fixen Play-off-Platz heute noch Chancen.

„Jedes Spiel ist wichtig. Viele Teams können am letzten Spieltag noch einen Schritt nach vorne machen. Es kann jede Nacht in der EBEL großartig sein", rührt Tyler Spurgeon die Werbetrommel. Der HCI-Kapitän, der aufgrund einer Erkrankung einige Kilo verloren hat, fühlt sich wieder besser. Und dass es in Linz auch „zärtliche" Versprechungen für das heutige Rückspiel gab, quittiert er mit einem Lächeln: „Was am Eis passiert, bleibt am Eis. Aber wir sind bereit."

Nach dem Ligastart (8. 9.) findet am Sonntag binnen 143 Tagen das 44. Spiel statt, alle drei Tage steppt in der EBEL der Bär. Detail am Rande: Bleiben beide Teams auf ihren Plätzen, trifft man sich am 2. Feber zum Auftakt der Pick-Round zum dritten Mal in Serie in Linz wieder.