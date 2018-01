Herr Kristoffersen, in Schladming haben am Dienstag Fans während des Nachtslaloms Schneebälle auf Sie geworfen. Ist das jetzt Schnee von gestern?

Henrik Kristoffersen: Das war schon nach zehn Minuten kein Thema mehr. Es ist schade, dass sich manche Fans so verhalten. Aber ich fahre immer gerne in Österreich – das ändert daran nichts.

In Schladming gab es für Sie Rang zwei – zum elften Mal in dieser Saison sind Sie nicht als Sieger auf dem Podest. Wie sehr stört es Sie, so oft Zweiter zu sein?

Kristoffersen: Ich bin mit dem zweiten Platz zufrieden. Wenn ich denke, dass Marcel in Wengen etwa neun Zehntelsekunden vorne war und ich dann in Kitzbühel mit etwa gleich viel Vorsprung gewonnen habe, dann passt das. In Schladming war es sehr knapp. Das hat unseren Kampf auf ein neues Level gebracht.

Aber was braucht es, um Marcel Hirscher heuer im Gesamtweltcup zu schlagen (174 Punkte Rückstand, Anm.)?

Kristoffersen: In allen Rennen konstant fahren ist zu wenig. Ich muss auch konstant gewinnen. Im Vorjahr war Marcel immer am Podest und andere oft vorne, heuer gewinnt er fast alles. Das macht es schwierig. Wir müssen hart arbeiten.

Für die Zuschauer bietet sich ein so spannender Zweikampf wie schon lange nicht mehr – keiner kann sich Fehler leisten. Wird es heuer Ihre große Saison? Kristoffersen: Ich hoffe, dass ich noch stärker werde. Es ist ein guter Kampf mit Marcel. Ich mag diesen Kampf, ich denke aber nicht darüber nach, dass Marcel vor mir ist. Er ist der zweitbeste Fahrer aller Zeiten, mit Marcel verglichen zu werden, ist eine große Ehre für mich. Wir kämpfen beide so hart, dass wir den Sport auf ein neues Level heben. Wir sind im Slalom in unserer eigenen Liga. Das spornt auch die anderen an.

Ist bei den Olympischen Spielen in Südkorea dann Ihre große Zeit?

Kristoffersen: Vielleicht. (lacht). Ich bin noch nie dort gewesen. Jetzt kommt erst einmal Garmisch-Partenkirchen, danach habe ich eine Pause, bevor ich nach Südkorea fliege.

Was ist das Geheimnis hinter Ihrer Konstanz?

Kristoffersen: Ich habe im Sommer sehr gut mit meinem Vater gearbeitet. Wir haben den richtigen Riesentorlauf-Ski gesucht, dafür haben wir viel Zeit gebraucht. Das hat dem Slalom ein wenig geschadet. Aber ich merke, es wird wieder besser.

In Zagreb haben Sie heuer um sich geschlagen im Ziel, in Schladming gab es die Schneebälle, davor einen Sponsorenstreit. Manche sehen Sie ein wenig als Bad Boy. Wie sehen Sie das?

Kristoffersen: Ich weiß, dass das manche Leute sagen. Aber ich bin nicht der Bad Boy.

Sondern Sie sind einfach Sie selbst?

Kristoffersen: Ja, ich bin einfach ich selbst. Ich finde, es ist Fake, wenn du ein Rennen gewinnst und alle freuen sich für dich. Es ist natürlich, wenn du emotional wirst, wenn du nicht deine Leistung zeigst. In Zagreb war ich nicht sauer, weil mich Marcel oder Michael Matt besiegt haben. Ich war sauer, weil ich einen Fehler gemacht habe. Du solltest nicht lachen und klatschen, wenn dich jemand besiegt und du nicht die Leistung zeigst. Speziell wenn du ein Sieger bist und weiter gewinnen willst.

Sie waren heuer elfmal auf dem Podest und einmal Sieger – was klingt besser?

Kristoffersen: Beides klingt gut. Ich war in zwölf Rennen elfmal am Podest. Das ist eine viel größere Errungenschaft, als einmal ein Rennen zu gewinnen. Aber momentan ist es Marcel, der besser ist.

Das Gespräch führte Roman Stelzl