Von Tobias Waidhofer

Innsbruck — Der letzte Schuss war schließlich entscheidend: Der verwandelte Versuch von Andrew Clark sicherte dem HC Innsbruck einen 3:2-Penalty-Sieg über die Blackwings Linz. Weil aber auch der KAC bei der 2:3-Niederlage nach Verlängerung in Dornbirn einen Punkt mitnahm, blieb es bei Platz fünf im Grunddurchgang. Damit starten die Haie ohne Bonuspunkt in die Pick-Round und können trotzdem auf einen starken Grunddurchgang zurückblicken. Den letzten Platz in den Top sechs — und damit im Play-off — sicherte sich Zagreb (5:2 in Znojmo).

Zu Beginn entwickelte sich am Sonntagabend vor 2500 Zuschauern ein intensives Match mit Vorteilen für die Gäste aus Linz. Top-Chancen blieben aber auf beiden Seiten Mangelware — bis die Haie in ihrem zweiten Powerplay den „Mut zum Abschluss" zeigten, den Head-Coach Rob Pallin zuletzt immer wieder gefordert hatte: Ondrej Sedivy stellte auf 1:0 (16.). Den Ein-Tore-Vorsprung nahmen die Tiroler mit in die erste Drittelpause. Und weil der KAC gleichzeitig in Dornbirn mit 0:1 zurücklag, schien ein möglicher Bonuspunkt realistisch.

Gleich zu Beginn von Abschnitt zwei ließ Hunter Bishop das mögliche 2:0 liegen (21.), auf der anderen Seite rettete Keeper Nechvatal gegen Hofer (22.). Doch die Linzer klopften immer intensiver an, was schlussendlich in Minute 27 in den 1:1-Ausgleich mündete. Quasi im Gegenzug traf Innsbrucks Lubomir Stach den Pfosten — das Spiel hatte jetzt Fahrt aufgenommen. Und obwohl es im Mitteldrittel keine Tore mehr zu bewundern gab, kamen die Fans bei temporeichem Eishockey auf ihre Kosten. Die erste Top-Chance im Schlussabschnitt hatte Andrew Yogan — der US-Amerikaner zielte aber zu hoch (42.). Auf der anderen Seite präsentierten sich die Linzer in Person von Jonathan D'Aversa eiskalt. Der Schuss des Kanadiers zum 1:2 (43.) wirkte allerdings nicht unhaltbar für den bis dahin so starken Nechvatal. Und als sich viele in der Halle schon mit der Niederlage abgefunden hatten, traf Andrew Clark 40 Sekunden vor Schluss doch noch zum 2:2-Ausgleich — es ging in die Verlängerung.

Weil dort aber keine Tore fielen, musste das Penaltyschießen entscheiden, in dem dann erneut Andrew Clark für Tiroler Euphorie und einen 3:2-Sieg für den HC Innsbruck sorgen konnte.

„Unsere Moral ist unglaublich. Wie oft wir in dieser Saison schon zurückgekommen sind, ist der Wahnsinn", diktierte „Man of the Match" Jeremie Blain ins Notizbuch, bevor in Play-off-T-Shirts gefeiert wurde. Ausrasten gilt aber nicht: Schon am Freitag beginnt die Pick-Round. Dann geht es für die Haie nach Salzburg.