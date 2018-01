Von Susann Frank und Benjamin Kiechl

Nordische Kombination

Die „verpatzte Generalprobe“ lässt auf eine gelungene WM 2019 in Seefeld hoffen. Hoffentlich. Am Schlusstag des Seefeld-Triple blieb das Team von Cheftrainer Christoph Eugen am Wochenende mit den Plätzen zehn und elf durch Seidl bzw. Denifl („Wir waren zu brav“) hinter den Erwartungen zurück. Nach zwei Podestplätzen durch Lukas Klapfer in Val di Fiemme herrschte wieder Stagnation. „Man muss die Einzelleistungen sehen, wir werden besser“, sagte der Coach mit Zweckoptimismus. Platz 21 genügte dem Steirer Franz-Josef Rehrl für das Olympiaticket – der Tiroler Lukas Greiderer (17.) indes schaute durch die Finger. Für eine Olympiamedaille in Korea wird Rehrl aber kaum infrage kommen. Für die Heim-WM in Seefeld in 13 Monaten muss das Team raus aus der Durchschnittsfalle. Wie das funktioniert, zeigte Triple-Premierensieger Akito Watabe (JPN): „Endlich bin ich nicht mehr der ewige Zweite!“

Langlauf

Die beste Österreicherin des nordischen Wochenendes in Seefeld sprach in Superlativen von der WM-Generalprobe: „Die Stimmung gestern war wahnsinnig und es war alles großartig organisiert“, schwärmte Teresa Stadlober. Als Sechste lief die 24-Jährige nach zehn anstrengenden Kilometern im Massenstart ins Ziel: „Weil ich so schwere Beine hatte.“

Diese waren dem auf Olympia ausgerichteten Training geschuldet. Doch die Anfeuerungsrufe der 7500 Zuschauer an der Strecke ließen die Beine leichter werden. Zuvor war Max Hauke als bester ÖSV-Langläufer als 14. nach 15 Kilometern ins Ziel gelaufen und sprach von einem Traumrennen. Auch wenn in dieser Saison die Priorität auf den Spielen liegt, ging der Blick schon in Richtung Heim-WM. „Als ich erfahren habe, dass Seefeld die WM austrägt, hat es mir eine Gänsehaut aufgezogen“, sagte Hauke, der es bis 2019 in die Top 15 schaffen will. Stadlober weiß nach der Generalprobe, dass sie im Sommer am Sprint aus den Beinen trainieren muss, um ihr Ziel WM-Medaille umsetzen zu können. Fest steht nach gestern: Das kleine, aber feine ÖSV-Langlauf-Team wird den heimischen Fans bei der WM wieder viel Freude bereiten.

Organisation

„Wir wollen die Beschilderung verbessern“, sagte Christian Scherer, WM-Organisationsdirektor für die Nordische WM 2019. Der 33-jährige Osttiroler zog nach der Generalprobe Bilanz. Am Sonntag fanden aber 7500 Zuschauer den richtigen Weg ins neue Langlaufstadion und sorgten für eine würdige Kulisse. Am ganzen Wochenende wollte Bürgermeister Werner Frießer knapp 15.000 Leute gezählt haben. Möglich sind noch kleinere Adaptierungen auf der Langlaufstrecke, „dafür sind ja Testwettkämpfe da“, so Scherer. Das Verkehrssystem habe trotz der Schneemassen gut funktioniert, bei der WM werde der Ansturm freilich deutlich höher sein. Bis zu 25.000 WM-Gäste täglich erhofft man sich. Einige tausend sollen im Wikinger-Camp ihre Zelte aufschlagen. 1200 freiwillige Helfer sollen die Fans in die richtigen Bahnen lenken.